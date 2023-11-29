Người tuổi Dần sống bản lĩnh và rất giàu tình yêu thương. Họ dễ bị rung cảm trước những điều tốt đẹp nho nhỏ trong cuộc sống. Họ thích giúp đỡ người khác, kể cả khi bản thân mình đang gặp khó khăn.

Đúng 29/11/2023, người tuổi Dần làm đâu thắng đó, tin vui trong công việc ập đến dồn dập. Cùng với đó, họ kiếm được rất nhiều tiền bạc, gia tăng cực mạnh khối tài sản đang có.

Con giáp này nhìn xa trông rộng, họ có thể đưa ra được những chiến lược mang tính tầm cỡ và dài hạn. Họ được cấp trên nể trọng, ưu ái cũng nhờ khả năng đặc biệt này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay không có nhiều việc làm cản trở bạn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc đã qua thời gian khó khăn, luôn có thời gian chủ động.

Tình cảm: Tình cảm kiên trì bền bỉ với người bạn chọn dài lâu.

Tài lộc: Yêu thích công kinh doanh, làm thêm nhiều việc cải thiện kinh tế.

Sức khoẻ: Thời gian cho bữa sáng rèn luyện thể thao không bao giờ thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Thìn chớ chủ quan, nên tập trung duy trì trạng thái cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu cũng có thể giúp bản thân tránh được những khủng hoảng không đáng có trong thời gian này.

Trong ngày này, tuổi Thìn trở nên thoải mái và vô tư khi được là chính mình mà không sợ bị phán xét. Ngoài ra, con giáp này cũng nên can đảm và đừng ngại lên tiếng cho những gì mình tin tưởng, ngay cả khi bản mệnh là người duy nhất thấy điều đó.

Về mặt tiền bạc, con giáp này được khuyên nên dành thời gian cho việc cải thiện tài chính. Chú tâm một chút, bản mệnh sẽ thấy việc cân đối chi tiêu đã hiệu quả hơn, nhiều người làm ăn có lợi, doanh thu gia tăng rõ rệt.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.