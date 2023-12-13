Đúng hôm nay, thứ Tư 13/12, 3 con giáp tình cảm khởi sắc, gặp được nhiều phúc lành, nhân duyên như ý, gia đạo thập toàn thập vẹn

Tử vi hôm nay ngày 13/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão quên đi nhiều chuyện cũ, tập trung cho sự nghiệp.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão vì nghĩ cho đối phương nhiều, nên là người thường chịu nhiều tổn thương.

Tài lộc: Mang lại kinh tế tốt cho gia đình an tâm.

Sức khoẻ: Da mẩn cảm, cẩn thận khi ăn uống khác lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khi nhắc đến tuổi Dậu, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến những tính cách như chăm chỉ, hoà đồng và lạc quan, vui vẻ. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, làm việc trong môi trường nào, người tuổi Mùi cũng nhận được sự yêu mến.

Đúng 13/12, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc của mình và đạt được những kết quả đáng khen ngợi. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định và tài lộc phát triển. Với tuổi Dậu độc thân, họ sẽ có cơ hội gặp được một người bạn đời có cùng sở thích và cùng nhau tạo dựng một tương lai tươi đẹp.

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dậu nên duy trì tâm lý cân bằng và xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân. Trong sự nghiệp, con giáp này nên dũng cảm thử những điều mới và sử dụng tài năng của mình để phát triển từng cơ hội nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 13/12/2023 hôm nay, tuổi Thìn đang tiến những bước vô cùng vững chắc trên chặng đường chinh phục mục tiêu của mình. Con giáp này có cơ hội thăng tiến nhờ những biểu hiện xuất sắc khi được giao phó những trọng trách của tập thể.

Công việc hanh thông kéo theo tài vận cũng theo đó mà chuyển biến tích cực. Con giáp này có thể sẽ được cất nhắc tăng lương hoặc tăng phụ cấp, đồng nghĩa nguồn thu nhập chính tăng nhẹ. Bản mệnh hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm có dấu hiệu giảm sút. Các cặp đôi dễ nảy sinh cãi vã, gia đạo bất an, thậm chí có người chen ngang vào mối quan hệ hai người. Nếu không rõ ràng trong các mối quan hệ khác giới, đặc biệt là tại môi trường công sở, bản mệnh sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc hiện tại của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.