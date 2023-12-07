Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 7/12, 3 con giáp thành công trải thảm hồng, kinh doanh vượng phát, giàu có ngất ngưởng, tha hồ ngồi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 12:17

Theo tử vi đúng hôm nay (7/12), 3 con giáp sau được cát tinh chiếu mệnh, phát tài ngoạn mục, tha hồ gặt hái thành công trên nhiều phương diện.

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cứng rắn trong công việc, làm việc chuẩn mực. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc với năng suất cao, trong công việc cực kì cứng rắn. 

Tình cảm: Người tuổi Tý dạt dào, trao đi tình cảm chân thành.  

Tài lộc: Tài lộc phát triển rực rỡ, luôn có người hỗ trợ. 

Sức khoẻ: Hạn chế đồ ăn có chứa nhiều chất béo.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 7/12, 3 con giáp thành công trải thảm hồng, kinh doanh vượng phát, giàu có ngất ngưởng, tha hồ ngồi đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng này tiến triển thuận lợi, nhưng kẻ xấu dễ xuất hiện, cản trở sự phát triển của bản thân. Đúng 7/12, thời vận đến, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý, rất dễ nhận được một số tiền khổng lồ bất ngờ.

Cũng trong những ngày cuối tuần này nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh. Nằm chơi hốt bạc, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay. Đây là những thành quả mà Ngọ xứng đáng nhận được.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 7/12, 3 con giáp thành công trải thảm hồng, kinh doanh vượng phát, giàu có ngất ngưởng, tha hồ ngồi đếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Hợi có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo và mới mẻ để mang lại thành quả như ý. Đây cũng là cơ hiệu để con giáp này chứng minh năng lực của mình cũng như thăng tiến tốt hơn trong tương lai.

Vấn đề tiền bạc của tuổi Hợi vẫn đang duy trì ổn định. Tuy nhiên thói quen mua sắm của bản mệnh lại hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng. Có những lúc con giáp này không kiểm soát được chi tiêu chỉ vì muốn giải tỏa tâm trạng, đây là thói quen xấu không nên duy trì.

Vận tình duyên của tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc hơn nhiều. Các cặp đôi đang càng ngày trở nên gần gũi và gắn bó với nhau. Cả hai luôn muốn mang đến những gì tốt nhất cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 7/12, 3 con giáp thành công trải thảm hồng, kinh doanh vượng phát, giàu có ngất ngưởng, tha hồ ngồi đếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

Tuần mới tới đây (25/9 - 1/10), 3 con giáp này phát tài nhanh chóng, vinh hoa bạt ngàn, tiền trong ngân hàng không chỉ tăng thêm 1 mà là rất nhiều số.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực