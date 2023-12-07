Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 7/12, 3 con giáp thành công trải thảm hồng, kinh doanh vượng phát, giàu có ngất ngưởng, tha hồ ngồi đếm tiền

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cứng rắn trong công việc, làm việc chuẩn mực.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc với năng suất cao, trong công việc cực kì cứng rắn.

Tài lộc: Tài lộc phát triển rực rỡ, luôn có người hỗ trợ.

Sức khoẻ: Hạn chế đồ ăn có chứa nhiều chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng này tiến triển thuận lợi, nhưng kẻ xấu dễ xuất hiện, cản trở sự phát triển của bản thân. Đúng 7/12, thời vận đến, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý, rất dễ nhận được một số tiền khổng lồ bất ngờ.

Cũng trong những ngày cuối tuần này nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh. Nằm chơi hốt bạc, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay. Đây là những thành quả mà Ngọ xứng đáng nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Hợi có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo và mới mẻ để mang lại thành quả như ý. Đây cũng là cơ hiệu để con giáp này chứng minh năng lực của mình cũng như thăng tiến tốt hơn trong tương lai.

Vấn đề tiền bạc của tuổi Hợi vẫn đang duy trì ổn định. Tuy nhiên thói quen mua sắm của bản mệnh lại hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng. Có những lúc con giáp này không kiểm soát được chi tiêu chỉ vì muốn giải tỏa tâm trạng, đây là thói quen xấu không nên duy trì.

Vận tình duyên của tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc hơn nhiều. Các cặp đôi đang càng ngày trở nên gần gũi và gắn bó với nhau. Cả hai luôn muốn mang đến những gì tốt nhất cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.