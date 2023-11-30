Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, mây gió qua đi, TÀI LỘC ghé về, 3 con giáp hào hứng đón vận thế xoay vần, sự nghiệp hanh thông, khả năng trúng quả đậm ngay trước mắt

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 03:07

Thứ Năm 30/11/2023, 3 con giáp hào hứng đón vận thế xoay vần, sự nghiệp hanh thông, khả năng trúng quả đậm ngay trước mắt.

Tuổi Ngọ

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Ngọ thêm phần thuận lợi khi hợp tác hoặc kí kết với đối tác, đồng nghiệp. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bạn hết mình vì công việc nên còn có thể nhận được thêm phần thưởng cho tinh thần làm việc không mệt mỏi đó nữa.

Lại thêm Chính Tài trợ giúp, nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì con giáp may mắn này sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, tiền bạc đổ về túi khoản lớn. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, mây gió qua đi, TÀI LỘC ghé về, 3 con giáp hào hứng đón vận thế xoay vần, sự nghiệp hanh thông, khả năng trúng quả đậm ngay trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Chính Quan nâng đỡ nên vận trình công danh hanh thông, suôn sẻ, không có điều gì đáng lo ngại. Bạn làm việc khá cẩn thận, chỉn chu, lại được đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ tận tình nên hiệu suất công việc khá ổn định, mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch mà bạn đặt ra.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của những chú Dê lại chẳng được may mắn như công việc. Hai bạn ngày càng nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm hơn. Dù bạn đã cố dung hòa tình huống nhưng thái độ gay gắt của đối phương khiến bạn khó mà chịu đựng mãi được.

Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, mây gió qua đi, TÀI LỘC ghé về, 3 con giáp hào hứng đón vận thế xoay vần, sự nghiệp hanh thông, khả năng trúng quả đậm ngay trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cục diện Dần Tỵ Tương Hại có thể là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình con giáp tuổi Tỵ không được tốt. Vợ chồng, anh em dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi nhau vì những vấn đề không đáng.

Thiên Tài nhập cục mang may mắn đến cho những ai làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản. Ngoài nguồn thu chính còn có thêm khoản thu phụ, đời sống vật chất đa dạng, rủng rỉnh, không phải lo cơm áo gạo tiền từng đồng.

Đúng hôm nay, thứ Năm 30/11/2023, mây gió qua đi, TÀI LỘC ghé về, 3 con giáp hào hứng đón vận thế xoay vần, sự nghiệp hanh thông, khả năng trúng quả đậm ngay trước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng

Tử vi 12 con giáp cho biết, 16h thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp may mắn chạm tay vào thành công, đón tài lộc chật túi.

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