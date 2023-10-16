Đúng hôm nay, thứ Hai 16/10/2023, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 05:40

3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Thìn

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Thìn, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Cho dù công việc được giao có khó khăn, thử thách đến mấy, con giáp may mắn này vẫn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó trong lần gặp gỡ đầu tiên hoặc khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/10/2023, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Thời gian tới, đời sống tình cảm của con giáp tuổi Tỵ có những phút lãng mạn, thăng hoa, mọi người đều muốn ở bên, yêu thương và chia sẻ với bạn những cảm xúc ngọt ngào nhất.

Ngoài ra, Thiên Ấn giúp con giáp tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn với sức sáng tạo của mình, bạn có thể dành hàng giờ cho công việc. Thậm chí bạn không cần lời động viên nào cũng có thể hoàn toàn tập trung và làm việc ở mức năng lượng cao. Ngũ hành xung khắc khiến tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu hao hụt. Nếu có khó khăn về tiền bạn nên nhờ người thân tạm thời giúp đỡ và nhớ trả đúng hạn cho họ, chớ nên hứa suông.

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/10/2023, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Tài mang tới vận may tài lộc cho người tuổi Tuất vào thời gian tới. Một số người làm việc chăm chỉ suốt trong những ngày vừa qua cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động. Đây chính là nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa, dù có phải vất vả ra sao.

Hỏa sinh Thổ cho thấy con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người khiến mình rung động.

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/10/2023, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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