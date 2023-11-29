Đúng hôm nay ngày 29/11/2023: 3 con giáp tấp nập vận may, giàu sang bám gót, làm 1 hưởng 10, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 09:33

Đúng hôm nay ngày 29/11/2023, 3 con giáp sau buôn may bán đắt, thu lợi ngập mặt, làm gì cũng xuôi thuận.

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay mở ra nhiều niềm vui trong cuộc sống cùng người yêu. 

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn đang dần cải thiện cách làm việc, luôn biết cách làm việc nhóm cùng mọi người.       

Tình cảm: Bạn đang có tình cảm chân thành, luôn mang niềm vui tích cực với đối phương. 

Tài lộc: Đầu tư kinh doanh nhưng không cải thiện được nguồn lợi nhuận. 

Sức khoẻ: Da có sự khác biệt, nên kiểm tra ngay. 

Đúng hôm nay ngày 29/11/2023: 3 con giáp tấp nập vận may, giàu sang bám gót, làm 1 hưởng 10, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu cũng được sao tốt chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian này. Bạn sẽ “về đích” an toàn và gặt hái nhiều thành công, thậm chí còn trở nên phát tài. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên đắc ý quá sớm mà cần chú ý vào công việc, nghiêm túc thực hiện những dự định mình đề ra.

Thời gian này, người tuổi Dậu dễ gặp được quý nhân nên cần trân trọng từng cơ hội đến với mình. Khi tin tưởng vào một người, bạn nên bàn bạc từng ý tưởng với họ trước khi quyết định để có cái nhìn đa chiều.

Đúng hôm nay ngày 29/11/2023: 3 con giáp tấp nập vận may, giàu sang bám gót, làm 1 hưởng 10, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Tuất quyết đoán trong công việc. Con giáp này có khả năng thực hiện kế hoạch mà không cần phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác. Tuy nhiên, hãy tránh những quyết định mù quáng.

Vận trình tình cảm đào hoa nở rộ, tuy nhiên người đã có đôi nên giữ giới hạn trong các mối quan hệ và tránh xa khỏi ý nghĩ ngoại tình, tránh gây tổn thương cho những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời.

Đối với những người độc thân, hãy giữ lòng chân thành trong mối quan hệ, tránh trở thành người đa tình và không ổn định. Nếu bản mệnh đang có ý định theo đuổi mối quan hệ nào đó, hãy tránh mối quan hệ mập mờ với những người khác.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Đúng hôm nay ngày 29/11/2023: 3 con giáp tấp nập vận may, giàu sang bám gót, làm 1 hưởng 10, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11, 3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời trong gang tấc.

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