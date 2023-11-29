Đúng hôm nay ngày 29/11/2023: 3 con giáp tấp nập vận may, giàu sang bám gót, làm 1 hưởng 10, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay mở ra nhiều niềm vui trong cuộc sống cùng người yêu.

Tình cảm: Bạn đang có tình cảm chân thành, luôn mang niềm vui tích cực với đối phương.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn đang dần cải thiện cách làm việc, luôn biết cách làm việc nhóm cùng mọi người.

Tài lộc: Đầu tư kinh doanh nhưng không cải thiện được nguồn lợi nhuận.

Sức khoẻ: Da có sự khác biệt, nên kiểm tra ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cũng được sao tốt chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian này. Bạn sẽ “về đích” an toàn và gặt hái nhiều thành công, thậm chí còn trở nên phát tài. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên đắc ý quá sớm mà cần chú ý vào công việc, nghiêm túc thực hiện những dự định mình đề ra.

Thời gian này, người tuổi Dậu dễ gặp được quý nhân nên cần trân trọng từng cơ hội đến với mình. Khi tin tưởng vào một người, bạn nên bàn bạc từng ý tưởng với họ trước khi quyết định để có cái nhìn đa chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Tuất quyết đoán trong công việc. Con giáp này có khả năng thực hiện kế hoạch mà không cần phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác. Tuy nhiên, hãy tránh những quyết định mù quáng.

Vận trình tình cảm đào hoa nở rộ, tuy nhiên người đã có đôi nên giữ giới hạn trong các mối quan hệ và tránh xa khỏi ý nghĩ ngoại tình, tránh gây tổn thương cho những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời.

Đối với những người độc thân, hãy giữ lòng chân thành trong mối quan hệ, tránh trở thành người đa tình và không ổn định. Nếu bản mệnh đang có ý định theo đuổi mối quan hệ nào đó, hãy tránh mối quan hệ mập mờ với những người khác.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.