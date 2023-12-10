Đúng hôm nay, Chủ Nhật 10/12/2023, vận mệnh bít cửa TÀI LỘC, HUNG TINH chặn đứng con đường công danh của 3 con giáp, khó khăn chồng chất, tâm trạng tụt dốc

Ngũ hành xung khắc khiến con giáp xui xẻo dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Thiên Quan dự báo đây là ngày của những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn khiến con giáp tuổi Tỵ cảm thấy đuối sức. Cách giải quyết tốt nhất chính là có thể kiểm soát cảm xúc của mình và nói năng dễ nghe hơn. Đừng cố bảo vệ quan điểm riêng và làm tổn thương người khác nhé.

Sự nóng vội của tuổi Ngọ có thể là tác nhân gây ra mâu thuẫn trong tập thể. Bạn nên hiểu rõ vai trò, vị trí của mình để biết điều gì nên nói, điều gì nên không để tránh khơi gợi cảm xúc tiêu cực trong lòng người khác.

Kim – Hỏa xung khắc khiến bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu nên bình tĩnh lại khi có ai đó làm hỏng việc của bạn. Có thể bạn tức giận vì thái độ của họ nhưng đừng vì những kẻ đó mà khiến bản thân phải phạm sai lầm, hãy hít thở sâu để tâm mình dần lắng lại.

Kiếp Tài khiến tuổi Dậu lúc này có thể ngập chìm trong những cảm xúc quá khứ nhiều hơn là hiện tại. Mặt tích cực của điều này là bạn có thể thông qua đó nhận ra sai lầm của chính mình và khắc phục những lỗi đó, và rồi hướng tới những giá trị tích cực hơn của đời sống.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.