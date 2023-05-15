Đúng hôm nay 15/5: 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc tăng vọt, không thành tỷ phú cũng là triệu phú

Tuổi Ngọ Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, thêm Tả Phù cát tinh nâng đỡ, giúp Ngọ có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, Thiên Cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu vẫn đang độc thân và đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Sức khỏe tháng này của bạn không tốt, nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 15/5/2023 hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ tươi sáng. Con giáp này nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng vì đã góp phần giúp tập thể chinh phục đỉnh cao trong thời gian qua. Cấp trên đang đánh giá bản mệnh rất cao.

Người làm ăn kinh doanh có khoản lợi nhuận thu về đều đặn vì đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Tương lai có thể con giáp này sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng hãy coi đây là bước đệm để gặt hái thành công.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Tỵ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 15/5 đến 21/5/2023 là một tuần nhiều hy vọng đối với tuổi Tuất. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bản mệnh hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình.

Vận trình tài lộc càng về cuối tuần lại càng hanh thông hơn. Dù làm ở bất cứ lĩnh vực gì, tuổi Tuất cũng sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Có lẽ ai cũng quý trọng bản mệnh nên luôn tìm cách hợp tác với bản mệnh. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp này con đường đúng đắn để làm giàu.

Trên phương diện tình cảm, tình duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bản mệnh cũng dần mở lòng mình hơn. Hi vọng bản mệnh sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình.

Với những người đã lập gia đình, dù mâu thuẫn, khúc mắc là chuyện khó tránh khỏi, song hai người đang ngày một hiểu cho nhau hơn. Cả hai biết đặt mình vào vị trí của đối phương để hành xử cho đúng và không vô tình làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!