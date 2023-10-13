Đúng hai ngày 14 và 15/10: 3 con giáp có vận kim tiền, sự nghiệp hanh thông, ngồi không cũng rủng rỉnh tài lộc đầy túi

Đúng hai ngày 14 và 15/10, người tuổi Mão luôn muốn tinh thần thoải mái khi làm việc, không thích những rào cản khi làm sáng tạo.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão mong muốn những công việc sáng tạo được đầu tư bài bản, hoàn chỉnh và chu đáo.

Tài lộc: Bạn luôn biết cách tiết kiệm cho tương của chính mình.

Sức khoẻ: Thoải mái khi thể trạng đang ở trạng thái tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết từ giữa tháng 10 dương lịch trở đi những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn hơn người cầu tài được tài. Tử vi trong tháng này các bạn tuổi Dậu gặp nhiều trắc trở ở nhiều phương diện từ công việc, tình cảm cho đến tài chính. Nhưng họ sẽ có quý nhân chỉ lối đưa đường nên mọi thứ sẽ phát quang dương đại trở lại.

Về mặt tài chính kể từ hai ngày 14 và 15/10 trở đi người tuổi Dậu thấy được sự khởi sắc trong vấn đề tài chính của các bạn tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu sẽ có cuộc sống viên mãn như ý hơn trước đó rất nhiều. Những người tuổi Dậu nếu như đang làm ăn kinh doanh thì càng viên mãn túi tiền sẽ càng rủng rinh hơn bao giờ hết. Những người tuổi Dậu nên tận dụng thời cơ này để tạo tiền đề phát triển cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng hai ngày 14 và 15/10, tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi. Bạn mệnh hiền hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và lại cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp hướng đi thích hợp.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Con giáp này luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Vận trình tình cảm cũng tươi sáng. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận, bản mệnh xứng đáng được hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.