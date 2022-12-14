Đúng giờ Tý ngày mai (15/12), TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, bản mệnh một bước lên mây, vận trình tươi thắm, tiền tài khả quan, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 16:50

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 15/12, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình một bước lên hương, bản mệnh ngồi không tiền tài cũng tự đến.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra khá dễ dàng. Được cát tinh chỉ đường dẫn lối, người tuổi Tỵ tìm được đối tác đáng tin cậy, nhiều khả năng có thể hợp tác lâu dài và mang lại lợi ích cho hai bên. Tuy nhiên, con giáp này cần hạ thấp cái tôi để dung hoà tốt trong môi trường làm việc tập thể.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Cơ hội kiếm thêm thu nhập là rất lớn, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Ngũ hành tương sinh mang tới những tín hiệu tích cực về vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có bệnh liên quan tới da thì lúc này bạn đã tìm được giải pháp giúp làn da được cải thiện, bạn cũng quan tâm hơn tới các vấn đề ăn uống vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình.

Đúng giờ Tý ngày mai (15/12), TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, bản mệnh một bước lên mây, vận trình tươi thắm, tiền tài khả quan, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra khá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ 5 ngày 15/12/2022 hôm nay, cát thần nâng đỡ nên tuổi Mùi sẽ có một cơ hội rất tốt để thảo luận với ai đó về một chủ đề quan trọng, liên quan đến việc con giáp này có thể biến niềm đam mê của mình thành một điều gì đó nghiêm túc hơn.

Vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định. Nguồn thu nhập chủ yếu tới từ công việc chính, do đó tuổi Mùi nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Mùi không có vấn đề gì phải quá lo lắng. Tuy nhiên theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày không nên trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh nhớ lưu ý điều này để tránh tác động vào vị trí này trong ngày.

Đúng giờ Tý ngày mai (15/12), TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, bản mệnh một bước lên mây, vận trình tươi thắm, tiền tài khả quan, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 2
Vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 5 ngày 15/12/2022 hôm nay, tam hội nâng đỡ nên tuổi Thân được thấu hiểu hơn, đây cũng là ngày mà con giáp này sẽ có cơ hội để thảo luận cá nhân về những vấn đề hết sức quan trọng, từ đó xin ý kiến của mọi người và chọn ra được một hướng đi phù hợp.

May mắn liên quan tới tiền bạc do tài tinh mang tới trong ngày này. Tuy nhiên đây không nên là lý do để con giáp này trở nên chủ quan và bất cẩn đâu. Nhất là những ai có nhiều tiền đừng để lộ thông tin kẻo có kẻ xấu muốn tìm cách hãm hại mình để lấy tiền.

Vận trình tình cảm đón nhận nhiều niềm vui. Các cặp đôi cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ suy nghĩ cho tới cảm xúc. Tuổi Thân hãy cứ an tâm tận hưởng những phút giây thăng hoa, ngọt ngào mà tình yêu đem tới.

Đúng giờ Tý ngày mai (15/12), TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, bản mệnh một bước lên mây, vận trình tươi thắm, tiền tài khả quan, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 3
Vận trình tình cảm đón nhận nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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