Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 11/10: 3 con giáp có quý nhân nâng đỡ, tài lộc như mưa, hưởng hết phần phú quý của thiên hạ

Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 11/10, vận tài của tuổi Tuất có bước chuyển biến rõ rệt. Người làm nghề tự do khẳng định được vị thế trên thị trường, đem về nguồn thù lao ổn định.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình…

Với người dành thời gian cho các công việc tay trái, công lao của bản mệnh cũng đã được trả xứng đáng. Dù hơi vất vả một chút song có thể cải thiện được mức sống của mình, việc đó khiến bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người nhiệt tình, vui vẻ, lạc quan, thích phiêu lưu và tự do. Họ can đảm tiến về phía trước, theo đuổi ước mơ và sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới.

Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 11/10, vận trình của người tuổi Dần sẽ lên cao như diều gặp gió. Họ sẽ gặp một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là một việc làm mới hoặc một dự án thú vị. Siêng năng, chăm chỉ và tập trung sẽ là chìa khóa thành công cho những tuổi Dần. Ngoài ra, vận may tài chính của con giáp này cũng được cải thiện, họ có vận may bất ngờ hoặc thu về một số khoản đầu tư sinh lời.

Người tuổi Dần nên duy trì thái độ tích cực và nắm bắt cơ hội trong thời gian này. Họ cũng cần đặt ra một số mục tiêu rõ ràng, lập kế hoạch chi tiết và nỗ lực hết mình cho công việc. Đặc biệt, con giáp này nên thận trọng trong việc quản lý tài chính để tránh tiêu dùng bốc đồng hay đầu tư quá mức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 11/10, người tuổi Ngọ đang ở thời kì đỉnh cao của công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ luôn mong muốn những sản phẩm tạo ra phải đầy ý sáng tạo, bạn luôn tỏa sáng theo cách riêng của bản thân.

Tình cảm: Dù có những bất ngờ trong tình yêu, nhưng bạn chưa thật lòng ái mộ đối phương.

Tài lộc: Tạo ra những cách tạo nên thu nhập cao.

Sức khoẻ: Dạ dày thường đau, nên kiểm tra cùng bác sĩ có chuyên môn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.