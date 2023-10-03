Đúng giờ Sửu 3 khắc ngày mai, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp có lộc rơi ngay cửa, vận may bao la, làm đâu thắng đó

Tuổi Thân đã trải qua một khoảng thời gian khá vất vả vì mọi chuyện không được như ý. Tử vi dự báo rằng ngày 4/10/2023, tuổi Thân đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống. Bản mệnh có thể nhận tin vui trong công việc. Công sức mà con giáp này bỏ ra được cấp trên công nhận, thu được cải thiện.

Tuổi Thân phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thuận lợi. Phú quý tự tìm đến cửa, cuộc sống của bản mệnh thăng hoa hơn giai đoạn trước. Đây là lúc tuổi Thân "bung lụa", thỏa sức sáng tạo trong công việc và tận hưởng thành quả mà mình tạo ra.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 4/10/2023, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành kế hoạch đã chuẩn bị bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.

Tình cảm của tuổi Mùi còn có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 4/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi làm việc chính trước, những việc phụ bạn hoàn thành sau.

Công việc: Người tuổi Hợi làm việc bạn phân chia rõ ràng, luôn ưu tiên những việc chính trước.

Tình cảm: Người tuổi Hợi trong tình cảm bạn chịu đựng nhiều, thường dễ khóc khi đã tổn thương quá nhiều.

Tài lộc: Kiếm tiền để phục vụ nhu cầu giải trí, thoải mái tinh thần.

Sức khoẻ: Cảm xúc hiện tại cần điều hoà, không nên quá xúc động

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.