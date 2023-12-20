Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 20/12, 3 con giáp thu nhập dồi dào, cuộc đời sang trang mới, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 00:45

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 20/12, 3 con giáp sau cầu gì được nấy, công danh phú quý bền lâu, giàu sang khỏi phải bàn.

Tuổi Ngọ 

Trong ngày Tam Hợp cục độ mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có sự vững vàng và tự tin trong các quyết định của bản thân, kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình. Bạn cũng không ngừng sáng tạo, không ngừng phấn đấu để giành được mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Ngày này tài lộc cũng chuyển biến tích cực, đặc biệt là người buôn bán kinh doanh thì điềm báo lợi nhuận càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương cũng đừng vội lo lắng bởi bạn cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc chi tiêu được thoải mái hơn.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 20/12, 3 con giáp thu nhập dồi dào, cuộc đời sang trang mới, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 6 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 20/12, 3 con giáp thu nhập dồi dào, cuộc đời sang trang mới, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi cho biết 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Thời gian này, thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 20/12, 3 con giáp thu nhập dồi dào, cuộc đời sang trang mới, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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