Đúng giờ Ngọ 3 khắc thứ Năm ngày 12/10/2023: 3 con giáp phú quý ùa về tận cửa nhà, tài lộc thăng tiến không cần lo nghĩ, trở thành đại gia trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 22:33

Đúng giờ Ngọ 3 khắc thứ Năm ngày 12/10, 3 con giáp sau được trời thương cho lộc, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 12/10/2023 hôm nay, tuổi Dậu vốn có tài năng và điểm mạnh riêng. Con giáp này biết cách làm thế nào để công việc đạt được hiệu quả tốt, song đó không phải là lý do để bản mệnh trở nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai mọi lời góp ý của người khác.

Khi nhận lời đánh giá của người khác, chính thái độ dửng dưng, coi thường của bản mệnh sẽ là nguyên nhân khiến các mối quan hệ xã giao dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này cần có cách hành xử đúng đắn hơn với những người có thiện ý với mình.

Trên phương diện tình cảm, người đã lập gia đình nên giữ khoảng cách hợp lý với mọi người, không nên có tư tưởng ngoại tình, càng không nên buông thả bản thân. Nếu bản mệnh không biết trân trọng hạnh phúc đang có thì sẽ nhanh chóng phải hối hận.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc thứ Năm ngày 12/10/2023: 3 con giáp phú quý ùa về tận cửa nhà, tài lộc thăng tiến không cần lo nghĩ, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ cần nhớ rằng công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng không được xem nhẹ. Có sức khỏe thì mới có thể làm tốt công việc. Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc bản mệnh đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi.

Sự giúp đỡ qua lại của đồng nghiệp trong công việc là điều cần thiết nhưng cũng cần có chừng mực, có ranh giới. Không có lý do gì để người này làm hết việc cho người kia. Nếu Ngọ làm như vậy, bản mệnh có thể thấy kiệt sức cả về tinh thần và thể chất.

Đúng thứ Năm 12/10 vận may tài lộc của bản mệnh rất tốt nên đừng ngại thử và thay đổi.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc thứ Năm ngày 12/10/2023: 3 con giáp phú quý ùa về tận cửa nhà, tài lộc thăng tiến không cần lo nghĩ, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão không thích ai phải chịu đựng vì mình.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão tỏ ra bản thân luôn đúng trong mắt mọi người, xem xét bản thân nhiều hơn. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão không muốn đối phương vì bạn mà chịu thiệt thòi bởi gia đình.    

Tài lộc: Đầu tư số tiền lớn vào công việc, mở mang kiến thức 

Sức khoẻ: Có chút mệt mỏi khi phải làm việc liên tục  

Đúng giờ Ngọ 3 khắc thứ Năm ngày 12/10/2023: 3 con giáp phú quý ùa về tận cửa nhà, tài lộc thăng tiến không cần lo nghĩ, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 5 ngày liên tiếp sắp tới cho thấy 3 con giáp sau đã bước vào giai đoạn ổn định, vận may tài lộc cũng rất tốt nên đừng ngại thử và thay đổi.

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