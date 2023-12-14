Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp sung sướng như tiên, vượng phát tài lộc, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 15:33

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ tiêu xài.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui cuối ngày. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc tỉ mỉ, chú tâm từng chút nhỏ trong công việc.  

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm khẳng định được tình yêu của mình.  

Tài lộc: Nguồn kinh phí bình ổn, luôn giữ kinh tế tốt. 

Sức khoẻ: Công việc và sức khoẻ luôn được đi đôi cùng nhau.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp sung sướng như tiên, vượng phát tài lộc, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu được biết đến là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó và cũng rất thông minh. Họ mang dáng vẻ bình dị dễ gần, luôn sống thật với bản thân nên được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ.

Họ luôn cố gắng sống lương thiện, hay giúp đỡ người khác nên được trời ban nhiều phước lành. Phúc khí của người tuổi Sửu sinh ra từ chính sự thiện lương của họ. Vì vậy, con giáp này càng hiền lành thì sẽ càng giàu sang, sự nghiệp không những thăng hoa thịnh vượng mà cuộc sống cũng viên mãn, sung túc.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp sung sướng như tiên, vượng phát tài lộc, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Dần có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và chiếm lĩnh vị thế nổi bật. Điều này đặc biệt tích cực cho sự tiến triển sự nghiệp. Người theo đuổi sự thăng tiến có thể mong đợi sự hỗ trợ, làm cho con đường đến với thành công trở nên mở rộng và thuận lợi hơn.

Ngoài ra, tuổi Dần còn đón nhận một lượng tài lộc đáng kể. Nhờ vào khả năng và nỗ lực cá nhân, con giáp này có thể cải thiện tình hình tài chính của mình một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tuổi Dần không ổn định. Khi con giáp này cảm thấy mệt mỏi, hiệu suất làm việc có thể giảm sút. Do đó, điều quan trọng là bản mệnh phải duy trì tinh thần lạc quan và bảo đảm thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để công việc diễn ra suôn sẻ hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu 15/12/2023, 3 con giáp sung sướng như tiên, vượng phát tài lộc, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 15/12 và 16/12: 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, vượt cảnh nghèo khổ, tài lộc thịnh vượng, tiền cứ vơi lại đầy

Đúng hai ngày 15/12 và 16/12: 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, vượt cảnh nghèo khổ, tài lộc thịnh vượng, tiền cứ vơi lại đầy

Đúng hai ngày 15/12 và 16/12, 3 con giáp sau vận mệnh đỏ chót, không ai có thể may mắn bằng, chỉ việc rung đùi hưởng phú quý.

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