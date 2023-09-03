Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Hai (4/9/2023): Top 3 con giáp tiền vào như nước, uống cạn lộc trời, của cải nhiều không đếm xuể

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Tý có một ngày tràn đầy hăng hái. Con giáp này mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình cho mọi người được biết với hi vọng rằng suy nghĩ của mình có thể hữu ích cho sự phát triển của tập thể.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, bản mệnh và nửa kia còn nhiều điều mâu thuẫn với nhau. Hai người nên thẳng thắn trò chuyện và giải quyết những vấn đề còn tồn tại chứ đừng tìm cách lảng tránh, khiến tình cảm ngày một xa cách.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bản mệnh nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Đồng thời, một vài người tìm ra con đường mới và trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nhiều tính cách đặc biệt tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ. Họ cũng là những người nhân hậu. Những người tuổi Tuất thường chu đáo, họ có những suy nghĩ tận tâm, thấu đáo về công việc và cuộc sống. Họ ham học hỏi, ít khi phàn nàn, than vãn và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Chính tính cách của những người tuổi Tuất đã giúp họ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người giỏi. Với sự cầu thị của mình, bên cạnh người tuổi Tuất từ lúc còn trẻ đến khi về già, vẫn luôn là người bạn tốt và giỏi. Con đường phát triển của họ luôn có những quý nhân đồng hành trong nhiều năm, đồng thời họ cũng là người may mắn nên làm việc gì cũng suôn sẻ, công việc làm ăn tốt hơn, kiếm tiền ngày càng nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có lối tư duy mới, luôn mở rộng ý tưởng sáng tạo.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh được cải thiện đáng kể, làm việc cực kì cẩn trọng.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại bạn muốn chia xa, cả hai không chấp nhận được tính cách xấu của nhau.

Tài lộc: Tiền bạc đang có nhiều phú quý, tận hưởng sung túc.

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, sức khoẻ tăng cao, không lo bệnh vặt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.