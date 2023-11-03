Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (4/11/2023): 3 con giáp làm ăn thắng lợi, tiền vô như nước, công danh phú quý bền lâu

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 23:00

Đúng giờ Ngọ ngày 4/11, 3 con giáp sau có vận may ghé thăm, đổi mệnh phát tài, ngồi không cũng giàu.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay chủ động làm lành người yêu.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Tình cảm hạn chế những tranh cãi, bạn chủ động làm hoà cùng người yêu. 

Tài lộc: Mức chi tiêu đã có sự ổn định.  

Sức khoẻ: Bản thân đang mệt mỏi, cẩn thận di chuyển những nơi trơn trượt.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (4/11/2023): 3 con giáp làm ăn thắng lợi, tiền vô như nước, công danh phú quý bền lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong thời điểm tháng 11/2023 những người tuổi Mão phát huy được thế mạnh của mình và gây ấn tượng tốt đẹp cho cấp trên cũng như đồng nghiệp xung quanh. Bạn đang ngày càng tiến tới gần hơn với cơ hội thăng chức, tăng lương. Người tham gia thi cử, tuyển chọn cũng gặp được nhiều may mắn. Vốn kiến thức và kinh nghiệm của bạn có thể khiến nhà tuyển dụng ấn tượng, từ đó lựa chọn bạn vào vị trí phù hợp để làm việc. Bản mệnh cũng khá may mắn trong công cuộc kiếm tiền.

Tử vi cho biết những người tuổi Mão chính là con giáp đặc biệt là người làm ăn, kinh doanh được lộc làm ăn to, buôn may bán đắt hết hàng sớm nên không cần quá vất vả vẫn có tiền rủng rỉnh đổ về. Trên phương diện tình cảm, bạn biết bằng lòng với những gì mình đang có. Bạn luôn có thể nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi ở bên người thân của mình.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (4/11/2023): 3 con giáp làm ăn thắng lợi, tiền vô như nước, công danh phú quý bền lâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Sửu tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy ngày càng đầy thêm, bản mệnh cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình.

Về phương diện công việc, con giáp này có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bản mệnh đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Sức khỏe của tuổi Sửu cũng khá tốt, không gặp phải vấn đề gì đáng lo. Tuy vậy, bản mệnh vẫn nên lưu tâm tới phương diện này hơn, chú trọng vào những bữa ăn, tập luyện đầy đủ, khoa học thì mới duy trì được thể trạng khỏe mạnh lâu dài.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (4/11/2023): 3 con giáp làm ăn thắng lợi, tiền vô như nước, công danh phú quý bền lâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

Theo tử vi ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, 3 con giáp sau có thêm phước lành, nhiều bước tiến trong cuộc sống, cần nắm bắt tốt những cơ hội đang đến với mình.

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