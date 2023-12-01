Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài lộc nở rộ, có vận phú quý, sự nghiệp lên phơi phới, tình tiền viên mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 21:45

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau sẽ có hào quang chiếu rọi, buôn bán gặp thời, kinh doanh vượng phát không ngờ vào đúng khoảng thời gian này.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Hợi thường phải tiếp xúc nhiều với những kẻ xấu tính, luôn tìm thời cơ để hãm hại, hạ bệ bản mệnh. Vì thế, bản mệnh không nên vội vàng tin theo lời người khác, cũng đừng nên trở nên nóng nảy vì những lời khích bác.

Để ngày mới này trôi qua thuận lợi, tốt nhất là bản mệnh nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, tập trung vào nhiệm vụ, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái khiến mọi người có cái nhìn xấu về mình.

Trên phương diện tình cảm lại đón nhận những dấu hiệu tích cực. Dù công việc ngoài xã hội có căng thẳng thế nào thì khi về đến nhà, bản mệnh luôn cảm thấy bình yên. Các thành viên trong gia đình chính là nguồn sức mạnh để tuổi Hợi không đầu hàng nghịch cảnh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài lộc nở rộ, có vận phú quý, sự nghiệp lên phơi phới, tình tiền viên mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp,  phần lớn những người tuổi Dậu chính là con giáp số hưởng cuộc sống có nhiều may mắn và thuận lợi nhất. Những người tuổi Hợi có tính cách tốt, chân thành và khá dễ hòa đồng với mọi người. Đồng thời, người tuổi Hợi cũng là người có trí tuệ, họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ.

Tháng 12/1023, những người tuổi Dậu chính là con giáp sẽ gặp hái được nhiều thành tựu. Họ sẽ có thể tìm được những mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Đúng 2/12, khởi đầu suôn sẻ và ổn định. Đặc biệt, đường tình duyên của người tuổi Hợi cũng vô cùng hoan hỉ nếu còn độc thân sẽ tìm được chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì sẽ càng thêm gắn bó viên mãn.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài lộc nở rộ, có vận phú quý, sự nghiệp lên phơi phới, tình tiền viên mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thấu hiểu công việc bản thân. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay lạc quan, làm việc cẩn thận, thấu hiểu mọi vấn đề.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm hiểu rõ được những gì bạn muốn, chia sẻ cùng người yêu. 

Tài lộc: Nguồn chi tiêu không kiểm soát, làm việc nhanh chóng nhưng tiêu tiền nhanh.

Sức khoẻ: Bản thân ăn uống không cẩn thận, thường đau dạ dày.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp tài lộc nở rộ, có vận phú quý, sự nghiệp lên phơi phới, tình tiền viên mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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