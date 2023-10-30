Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Ba 31/10/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, gặp nhiều may mắn, không ngừng phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 23:00

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Ba (31/10), 3 con giáp sau có nhiều chuyển biến tích cực, nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm giàu.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn đặt ra những việc quan trọng.   

Công việc: Người tuổi Dần thể hiện đúng năng lực bản thân, luôn làm cho đối tác cảm giác an tâm, an toàn khi cộng tác cùng bạn.  

Tình cảm: Thích những nơi yên tĩnh, tận hưởng không gian lãng mạn cùng người yêu.

Tài lộc: Tài lộc đang ổn định, bạn đang tìm cách cải thiện mức đầu tư cùng bạn.    

Sức khoẻ: Tinh thần sức khỏe thoải mái, nhưng thường mệt mỏi vì thời gian ngủ ít.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Ba 31/10/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, gặp nhiều may mắn, không ngừng phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đa số người tuổi Tỵ đều rất tài hoa. Họ có trí tuệ hơn người, lại có thêm mắt quan sát tinh tế, thế nên họ thường đạt được những vị trí rất cao. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và cha mẹ yêu mến.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người rất khiêm tốn, cho dù thành tích mà họ đạt được có đáng ngưỡng mộ đến thế nào thì họ cũng không bao giờ huênh hoang, coi thường người khác.

Thực ra trong con người họ lúc nào cũng luôn cất giấu một nguồn năng lượng tích cực, họ không ngừng rèn giũa bản thân và không ngại ngần nắm bắt cơ hội.

Họ dễ trở thành con giáp giàu có sau một đêm là nhờ có tầm nhìn xa trông rộng giúp họ nhận biết cơ hội đáng quý, cần phải nắm chắc ngay, vì thế, người làm kinh doanh sẽ luôn chọn được đúng thời điểm đầu tư.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Ba 31/10/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, gặp nhiều may mắn, không ngừng phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 31/10/2023, tuổi Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Trong quá trình làm việc, bản mệnh rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Bản mệnh có thể nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Con giáp này cũng có thu nhập khấm khá. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo không cản được, miễn bản mệnh kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Con giáp này biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình.

Con giáp này còn may mắn trong chuyện tình cảm. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bản mệnh trong ngày mới này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Ba 31/10/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, gặp nhiều may mắn, không ngừng phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Ba (31/10/2023): Mão kinh tế vững vàng, Tỵ tài lộc hanh thông, Thân ung dung vẫn giàu

Tử vi ngày mai, thứ Ba (31/10/2023): Mão kinh tế vững vàng, Tỵ tài lộc hanh thông, Thân ung dung vẫn giàu

Tử vi ngày mai, thứ Ba (31/10/2023), 3 con giáp này theo đuổi sự hoàn hảo, tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với bản thân, nếu chăm chỉ thì sớm muộn cũng đạt được thành công.

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