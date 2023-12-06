Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 7/12, 3 con giáp nhận no lộc trời, tiền bạc gõ cửa, vận đào hoa nở rộ, tiền tình duyên đều mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 19:05

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 7/12, 3 con giáp sau tài lộc chạm đỉnh giàu sang, tha hồ đếm tiền mỏi tay, cuộc sống dần lên hương êm ấm.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 12/11/2023, tuổi Mão nên cẩn trọng trước những biến động có thể liên quan đến một cá nhân mới xuất hiện hoặc một người quen từ quá khứ. Hãy giữ tinh thần bình tĩnh và sáng suốt để đối mặt với các vấn đề và tránh làm phức tạp thêm.

Bù lại, trong ngày, con giáp này sẽ cảm thấy vui vẻ về tình hình tài chính. Dù có nhiều lựa chọn về việc tiêu tiền, song tuổi Mão vẫn đặt sự phát triển cá nhân lên hàng đầu và tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ.

Ngày mới còn mang lại niềm vui đối với phương diện sức khỏe. Đặc biệt, những người vừa mới đối mặt với bệnh tật sẽ nhanh chóng phục hồi. Bản mệnh sẽ có tinh thần và thể chất khỏe mạnh, điều mà nhiều người mơ ước.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 7/12, 3 con giáp nhận no lộc trời, tiền bạc gõ cửa, vận đào hoa nở rộ, tiền tình duyên đều mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong 12 con giáp, tuổi Thìn là người cân bằng, có khiếu thẩm mỹ, ân cần và theo đuổi sự công bằng. Qua đêm nay, nhờ đươc Thần Phật độ trì mà người tuổi Thìn có mọi việc suôn sẻ không ngờ. Trông công việc, các hợp đồng mà con giáp này đảm nhiệm sẽ được ký kết nhanh gọn.

Nhờ vậy mà họ có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Các dự án hợp tác và đầu tư "tay ngang" của con giáp này đều sẽ có những bước thành công nhất định. Với người tuổi Thìn làm công ăn lương, họ không chỉ được thưởng nóng vì thành tích xuất sắc mà còn được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục.

Thời gian tới, người tuổi Thìn cần tích cực tham gia các hoạt động nhóm, làm việc chăm chỉ hơn và phát huy hết các ưu điểm của bản thân để làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 7/12, 3 con giáp nhận no lộc trời, tiền bạc gõ cửa, vận đào hoa nở rộ, tiền tình duyên đều mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bận tâm chuyện cũ.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bận rộn với công việc, chưa hiểu rõ hết công việc khi vừa bắt tay làm. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ tiếp tục ở cạnh người bạn yêu thương, chăm sóc hằng ngày.  

Tài lộc: Thời gian đang cho học cách tận hưởng những thành quả đạt được.

Sức khoẻ: Luôn ăn thêm món ăn nhẹ, bổ sung dinh dưỡng.  

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 7/12, 3 con giáp nhận no lộc trời, tiền bạc gõ cửa, vận đào hoa nở rộ, tiền tình duyên đều mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thênh thang, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thênh thang, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Tử vi 5 ngày tới (7, 8, 9, 10 và 11/12), 3 con giáp sau được cát tinh chiếu mệnh, tài lộc thăng hoa chạm nóc, làm gì cũng thuận lợi giàu to.

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