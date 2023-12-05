Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 6/12, 3 con giáp phú quý đề huề, vận may trải thảm, phất lên như diều gặp gió

Tử vi vui hôm nay ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn được việc bản thân yêu thích.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không hẹn hò, không yêu đương với ai làm bạn thấy xấu hổ.

Công việc: Người tuổi Hợi không còn lo lắng về công việc.

Tài lộc: Vững mạnh kinh tế, cố gắng xây dựng nguồn lực dồi dào.

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ béo, gây khó chịu khi tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ luôn là người thực tế, khéo léo và ham học hỏi. Họ luôn có cái nhìn sâu sắc về mọi thứ và theo đuổi một cuộc sống có trật tự, cân bằng

Từ ngày 12/4 đến 14/12, những người tuổi Tỵ độc thân có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ chân thành và sâu sắc. Đây là người có thể ở bên họ mọi lúc mọi nơi, dù là công việc hay cuộc sống. Nhờ có chuyện tình cảm vừa ngọt ngào vừa viên mãn này mà tuổi Tỵ có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, vui tươi và tràn ngập tiếng cười.

Người tuổi Tỵ cần lắng nghe người khác một cách cẩn thận và đừng quá đòi hỏi mọi chuyện đều phải hoàn hảo. Con giáp này cũng nên học cách buông bỏ một số khuyết điểm nhỏ trong tình yêu và chú ý hơn đến việc giao tiếp, thấu hiểu tình cảm để cùng nhau xây dựng tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 5/12/2023 hôm nay, tuổi Tý phải chịu áp lực không nhỏ. Công việc không có nhiều thuận lợi, hàng loạt rắc rối phát sinh không thể giải quyết ngay được, lại tiến độ bị thúc ép khiến bản mệnh luôn quay cuồng.

Mọi việc ở thời điểm này có thể không như những gì tuổi Tý mong muốn nhưng đừng quá lo lắng. Con giáp này càng mất bình tĩnh lại càng khó tìm ra giải pháp. Nhìn theo hướng tích cực, khó khăn lúc này sẽ đem tới kinh nghiệm quý báu.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý vô cùng hanh thông. Con giáp này có thể sẽ cần sắp xếp công việc để có nhiều hơn thời gian ở bên người mình yêu. Người độc thân bất ngờ tìm thấy tình yêu, khi mà bản mệnh tưởng rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua rồi thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.