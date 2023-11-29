Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 30/11, 3 con giáp may mắn vô biên, gặp cơ hội đổi đời, chắc chắn giàu to bất chấp

Trong mắt người xung quanh, tuổi Thìn luôn theo đuổi sự cân bằng và ổn định trong sự nghiệp, tài chính. Từ tháng tiếp theo, nhờ được thần may mắn soi chiếu, người tuổi Thìn sẽ có những đột phá trong công việc.

Để sự nghiệp lúc nào cũng phát triển tốt, tuổi Thìn nên tiếp tục duy trì thái độ làm việc tích cực, cẩn thận và chăm chỉ. Họ cần nắm bắt các cơ hội trong công việc và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với những người khác để đạt đến một tầm cao mới về mặt tài chính.

Đây có thể là cơ hội thăng tiến, tăng lương hoặc những lợi ích hơn thông qua quan hệ đối tác. Với tuổi Thìn làm kinh doanh, họ sẽ gặp được một vị quý nhân có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đang theo đuổi và được họ giúp đỡ nhiệt tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023, tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Người đã lập gia đình biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, thành công.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chọn cuộc sống bận rộn, luôn cố gắng xây dựng công việc mỗi ngày.

Công việc: Người tuổi Dần rất bận rộn với công việc hiện tại, dành thời gian cho nhiều công tác khác nhau.

Tình cảm: Tình cảm chưa có, nhưng bạn có tình thân chân thành, tình bạn sẻ chia khi khó khăn.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đạt mức mong muốn, cố gắng cải thiện hơn nữa.

Sức khoẻ: Bạn đạt được nhiều thành công, sức khoẻ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.