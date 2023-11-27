Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 28/11, 3 con giáp có quý nhân chỉ đường, mọi việc thuận buồm xuôi gió, tài vận hồng phát, may mắn không ngừng

Người tuổi Thìn vốn được biết đến là người có trí tuệ kinh doanh sắc bén. Bản mệnh được dự báo sẽ được vào một giai đoạn đặc biệt thuận lợi. Từ thời điểm này trở đi, người tuổi Thìn có thể kỳ vọng vào sự gia tăng đáng kể trong thu nhập và may mắn trong các hoạt động kinh doanh. Nếu biết nắm bắt cơ hội một cách kịp thời thì bản mệnh có thể làm giàu nhanh chóng, tiền tài không ngừng tăng lên.

Điều quan trọng là người tuổi Thìn cần phải tiếp tục nỗ lực không ngừng và tận dụng tốt mọi cơ hội. Với sự cố gắng không ngừng, trong tương lai bản mệnh có thể mong đợi một cuộc sống ngày càng phong phú và thịnh vượng với nhiều cơ hội tài chính được mở ra.

Đúng 28/11, mọi công việc của người tuổi Thìn dường như sẽ trôi chảy hơn. Bản mệnh có sự chăm chỉ và quyết tâm, đây chính là chìa khoá để đạt được thành công về mặt tài chính lẫn danh tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Tỵ cần thể hiện sự dứt khoát và rõ ràng trong công việc. Chuyện gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán mà trì hoãn. Con giáp này nên có chính kiến hơn, tin vào trực giác của bản thân.

Thời gian này có vẻ như tuổi Tỵ vẫn chưa tìm được phương án giải quyết những vấn đề khúc mắc của mình. Nếu muốn đạt được vị trí cao hơn có lẽ con giáp này cần phải đổi mới tư duy và cách thức làm việc đã thành lối mòn từ lâu. Việc thay đổi sẽ có lợi hơn bản mệnh nghĩ.

Về mặt tình cảm, con giáp này cũng nên bày tỏ sự rõ ràng dứt khoát, nhất là trong mối quan hệ dây dưa, nhập nhằng với người cũ. Đừng để mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, đến khi muốn thay đổi cũng không kịp nữa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn có cách cải thiện góc làm việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn giỏi tính toán, làm việc nhanh chóng.

Tình cảm: Tình yêu của không có nhiều sự lựa chọn.

Tài lộc: Mức thu nhập dần cải thiện nhiều hơn, cố gắng giữ chắc.

Sức khoẻ: Không ngủ ngon vì cơ thể suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.