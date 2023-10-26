Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 27/10: 3 con giáp tài vận cuồn cuộn, tình tiền chạm đỉnh, giàu có an vui

Người tuổi Tỵ thường chú ý đến tiẻu tiết, siêng năng và có trách nhiệm. Đặc biệt, từ ngày 27/10, con giáp này sẽ gặp chút may mắn về mặt tài chính. Những nỗ lực chuyên môn của họ đang bắt đầu được đền đáp và họ cũng dần phát hiện ra một số cơ hội đầu tư sinh lợi hiệu quả. Để đảm bảo nguồn tài chính này, tuổi Tỵ cần quản lý tài chính cẩn thận, tránh gặp rủi ro và lãng phí không cần thiết.

Về mặt sự nghiệp, tuổi Tỵ được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá quan trọng. Sự chăm chỉ và tập trung sẽ giúp con giáp này nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, cấp trên nên cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương dễ như trở bàn tay. Tuổi Tỵ nên tiếp tục duy trì tiêu chuẩn cao và thái độ làm việc tỉ mỉ để đảm bảo sự nghiệp lúc nào cũng phát triển suôn sẻ.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hoàn thành kĩ năng nghiệp vụ tốt, luôn cố gắng trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn có công việc nhiều người mơ ước, làm việc gì cũng thành công.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn ở bên cạnh những người bạn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.

Tài lộc: Phấn đấu cải thiện tài lộc, nhưng không nên tiêu quá hoang phí.

Sức khoẻ: Dạ dày thường ợ chua, nên tìm cách cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.