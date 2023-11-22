Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 23/11: 3 con giáp phát tài cực to, tiền đồ xán lạn, tương lai rực rỡ, sớm đổi đời vươn lên làm đại gia

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm việc với năng suất cao, tạo ra nhiều thành công vang dội.

Công việc: Người tuổi Dần chu đáo, làm việc với năng suất cao, tạo ra nhiều thành công vang dội.

Tài lộc: Tài lộc đang có nhiều, tha hồ mua sắm những món bạn yêu thích.

Sức khoẻ: Cơ thể khỏe mạnh nhờ ăn uống điều độ, chịu khó thể dục thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Họ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Tuất thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.

Người tuổi Tuất là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Vì vậy đúng 23/11/2023, tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tuất. Trong năm nay người tuổi Tuất không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, họ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 23/11/2023 có thể xuất hiện rào cản cho sự phát triển sự nghiệp của tuổi Hợi. Đó có thể là quan hệ với cấp trên đang trong tình trạng căng thẳng. Điều này có thể khiến bản mệnh không thể tận dụng tốt những điểm mạnh của mình.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nên học cách giảm bớt tự ái để có khả năng đồng cảm nhiều hơn với người kia. Mọi người đều có lý do riêng cho hành động của họ, và không nên ép buộc người khác theo ý mình.

Người đang độc thân hãy cẩn trọng khi nghe những lời ngọt ngào của người khác. Để biết người ta thật lòng với mình hay không, bản mệnh nên quan tâm đến hành động thay vì lời nói trên đôi môi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.