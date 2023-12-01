Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 2/12: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc vây quanh, phú quý ghé thăm, nhiều cơ hội làm giàu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Mão luôn tin tưởng vào bản thân nên gần như chẳng bao giờ chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, nhờ vậy, bản mệnh thường luôn đi trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, việc kiếm tiền cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Về mặt sức khỏe , trong ngày mới này, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Nay là thời điểm rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, cho dù đang làm trong lĩnh vực gì đi nữa. Đặc biệt, người làm nghề tự do có thể khẳng định được vị thế, khiến khách hàng tự động đến, còn bản mệnh thì không cần tốn quá nhiều công sức.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số các con giáp thì những người tuổi Dần chính là con giáp mạnh mẽ hơn người. Đặc biệt trong số 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình ý chí cương trực nên dễ dàng thành công hơn người. Người tuổi Dần họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Đúng 2/12 người tuổi Dần mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Tử vi cho biết trong 7 ngày tới người tuổi Dần chính là con giáp bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay mong muốn đầu tư nhiều lĩnh vực.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay mơ ước công việc có nhiều sự may mắn đến với bạn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ mệt mỏi vì tình cảm không như ý.

Tài lộc: Thời gian rất thuận lợi cho bạn đầu tư thêm lĩnh vực mới.

Sức khoẻ: Chăm sóc cơ thể chu đáo, ăn nhiều món có chất dinh dưỡng cao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.