Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 19/9/2023: 3 con giáp chuẩn bị đón mưa tài lộc, tiền nhiều vô kể, ra đường là gặp phúc khí

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 19/9/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Hợi vô cùng tươi sáng. Bản mệnh khá may mắn trong việc kinh doanh, mua bán. Mặc dù không mang lại lợi nhuận quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều khoản được thu cùng lúc nên tiền bạc khá rủng rỉnh.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi Hợi phát sinh nhiều vấn đề. Tình yêu cần nhất sự bao dung và thấu hiểu nhưng cả hai thường xuyên nghi ngờ nhau, trục trặc là điều khó tránh khỏi. Đôi bên cần kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề, tình cảm đủ lớn thì nó sẽ vượt qua tất cả sóng gió.

Với người làm công việc văn phòng, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn từ công việc chính. Nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo thu nhập không cải thiện mấy mà hiệu quả lại không cao.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong hôm nay, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Thời gian này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 19/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn quyết đoán trong công danh, không để ai làm tổn hại về công việc hiện tại.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc đang được rộng mở, trong lúc làm việc bạn cực lì quyết đoán.

Tình cảm: Tình cảm giúp bạn tạo nên gắn kết với đối phương, cả hai thường ở cạnh nhau những lúc khó khăn.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần trở nên tốt lên, tài lộc cải thiện đáng kể.

Sức khoẻ: Thường mỏi vai gáy, cố gắng thư giãn cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.