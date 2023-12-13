Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 14/12, 3 con giáp gom vàng gom bạc vào nhà, tình tiền đỏ rực, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mãi lo chuyện cũ, không quan tâm nhiều đến những người quan tâm bạn.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm ngày càng sâu đậm, cả hai luôn nghĩ đến một tương lai xa cùng nhau gầy dựng.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên để ý đến tổng quan công việc, cố gắng xây dựng bản thân vào nề nếp vốn có.

Tài lộc: Tư duy về tài chính rất thông minh, biết cách phát triển dòng tiền đi đúng hướng.

Sức khoẻ: Chăm sóc bản thân chu đáo, an tâm giữ gìn sức khoẻ bản thân khi mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Đúng 14/12, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Dần muốn dành hết tâm trí và sức lực cho công việc đang làm, không muốn để phát sinh bất kỳ sai sót nào. Tuy nhiên, quan trọng là bản mệnh không nên ép buộc người khác phải tuân thủ theo kế hoạch công việc.

Mặc dù tuổi Dần mang theo tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ đối với công việc, nhưng họ cũng phải nhận ra rằng không thể kiểm soát hoàn toàn mọi tình huống. Có những thách thức bất ngờ mà họ không thể dự đoán trước.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa những cặp đôi có thể xảy ra xung đột. Sự mâu thuẫn có thể xuất hiện giữa các cặp đôi khi đôi bên không tìm ra cách giải quyết hiệu quả cho những vướng mắc hay hiểu lầm.

Giờ tốt trong ngày: 11h-13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.