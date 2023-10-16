Đúng giờ Mùi 7 khắc ngày mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, vạn sự hanh thông, được quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi

Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết trong sự nghiệp. Do đó, bạn cần học cách quan sát tình huống và đối tượng giao tiếp với mình, chớ nên tạo ra cơ hội để kẻ tiểu nhân lợi dụng gây hại cho mình.

Người làm lãnh đạo cần biết cách lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, chớ nên làm việc quá mức độc đoán, khăng khăng làm theo ý mình. Đôi khi, chính cấp dưới lại là người có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề toàn diện hơn bạn đấy.

Chính Tài thần giúp người tuổi Hợi phân biệt rõ thị phi và nhận thức rõ ràng về đúng sai. Phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn của họ giúp họ có sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp dựa trên sự công bằng và kiến thức chắc chắn.

Mặt tài vận cho thấy ngày hôm nay là ngày đầy cạnh tranh và không dễ dàng. Người tuổi Hợi có thể gặp khó khăn về tiền bạc liên quan đến anh em hoặc bạn bè và có thể có mâu thuẫn trong quá trình tranh đấu. Kiếp Tài cũng có thể gây ra việc tiêu tốn tài chính, do đó, họ nên đề phòng các tình huống này và kiểm soát tài chính một cách cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất nhân hậu, đầu óc luôn bình tĩnh, có thể nắm bắt tốt những mấu chốt trong xử lý sự việc.

Đúng giờ Mùi 7 khắc ngày mai, thứ Ba (17/10/2023), sự nghiệp của con giáp tuổi Tỵ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Họ cũng kiếm tiền dễ dàng hơn, tốc độ phát triển cũng nhanh hơn.

Những người này có nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, chỉ cần có họ can đảm dấn thân là có thể thành công. Con giáp này ngày càng kinh doanh thuận lợi, kiếm tiền suôn sẻ, cuộc sống cũng đón nhận nhiều tin vui.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.