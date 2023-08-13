Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày mai (13/8/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 00:04

Tử vi dự đoán, 3 con giáp sau có những bước phát triển nhanh chóng mặt, công việc thuận lợi như ý muốn.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, chủ nhật ngày 13/8/2023 hôm nay, tuổi Tỵ làm kế toán, tài chính hoặc những công việc liên quan đến tiền bạc, xổ số sẽ may mắn hơn mọi ngày. Cứ cố gắng từng chút một, đừng nghe theo lời rủ rê của người khác thì sau này công việc sẽ như ý muốn.

Tiền bạc là điểm đáng lưu ý nhất trong ngày này. Tuổi Tỵ tuyệt đối đừng cho người khác vay tiền hay bỏ tiền ra để giúp người khác, toàn làm ơn mắc oán mà thôi. Ngày này cũng không nên tiến hành những việc cần đến số tiền lớn bởi không có sự may mắn.

Điểm sáng trong ngày là chuyện tình cảm, con giáp này rất được lòng mọi người xung quanh. Con giáp sống biết điều, thoáng tính, ăn ở hiếm khi mất lòng ai. Tuổi Tỵ cũng hiếm khi để bụng những chuyện lặt vặt nên vợ chồng thi thoảng mới có xích mích nhỏ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày mai (13/8/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 13/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân được đồng nghiệp thường xuyên quan tâm và chia sẻ công việc. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân vận trình công danh bình ổn, bạn không muốn có quá nhiều sự thay đổi trong công việc, bạn luôn có đồng nghiệp chia sẻ những khó khăn trong công việc hiện tại.

Tình duyên: Tìm người thích hợp hẹn hò nhưng mãi chưa tìm ra đối tượng hợp gu. 

Tài lộc: Tiết kiệm đúng đắn, giữ gìn tiền bạc cẩn thận.     

Sức khỏe: Ăn nhiều rau xanh, hạn chế các tinh bột không cần thiết.

Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày mai (13/8/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Nổi tiếng là người có tính cách thông minh, nhanh nhạy và giỏi giao tiếp, người tuổi Thìn không chỉ ham kiếm tiền mà còn rất có duyên với tiền bạc. Vốn là người lúc nào cũng vui vẻ, hoà đồng và không ngừng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, con giáp này đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến từ bạn bè, đồng nghiệp. Họ cũng là người yêu thích sự tự do, phóng khoáng nên hiếm khi chịu ở yên một chỗ. Chỉ cần cảm thấy thích gì đó, con giáp này sẽ ngay lập tức lên kế hoạch chinh phục và nhanh chóng thành công.

Cuối tuần này, do cung phúc đức của tuổi Thìn xuất hiện mà sự nghiệp của họ có những bước phát triển nhanh chóng mặt. Công việc được giải quyết xuất sắc, áp lực được giải toả là những lý do giúp tinh thần và tâm trạng người tuổi Thìn vui vẻ, thoải mái hơn bình thường. Cùng với sự thăng tiến của công việc, thu nhập của con giáp này cũng gia tăng và giúp họ chẳng cần nghĩ đến chuyện “cơm ăn áo mặc” trong thời gian tới.

Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày mai (13/8/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, 13/8/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, 13/8/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư

Theo tử vi cuối tuần, những con giáp sau dễ dính vào thị phi hoặc tranh đấu với cấp trên, cãi cọ với đồng nghiệp.

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