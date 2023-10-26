Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày 26/10: 3 con giáp tình tiền đỏ như son, một bước lên hương, giàu sang chạm đỉnh

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn rất tuân thủ nguyên tắc bản thân đề ra.

Tình cảm: Bạn có tình cảm với những người nhẹ nhàng, chăm sóc nhau và chia sẻ khi có những khó khăn.

Công việc: Người tuổi Thìn có những thành công nhất định, luôn tuân thủ những nguyên tắc khi làm việc, bạn chú tâm đến những vấn đề lớn nhỏ trong công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn chi tiêu đang tốt dần lên, bạn giỏi đảm nhận những việc tạo ra lợi nhuận lớn.

Sức khoẻ: Sức khỏe đang ổn định, bạn nên dành thêm thời gian thăm khám định kì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang 26/10, những người tuổi này sẽ đón hàng loạt cơ hội với nhiều thay đổi đáng kể. Cho dù đó là phát triển nghề nghiệp hay phát triển cá nhân, những tiến bộ và cải tiến mới sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ.

Con giáp này cũng giỏi tận dụng lợi thế của bản thân, dám đối mặt với thử thách và dũng cảm tiến về phía trước. Những nỗ lực và quyết tâm của họ chắc chắn sẽ có kết quả, công danh sự nghiệp thuận lợi, kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Trong thời gian này, bản mệnh chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 26/10/2023 hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí cho những mục đích không cần thiết. Chỉ khi có cách sử dụng tiền khôn ngoan, bản mệnh mới có thể giàu có về lâu về dài được.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.