Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày 10/10: 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc hanh thông, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 13:05

Không chỉ kiếm được không ít tiền, bản mệnh của 3 con giáp sau có thể đạt được mục tiêu lý tưởng, kết quả công việc cũng lạc quan hơn.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay bạn thoải mái trong công việc, làm việc luôn đề cao kết quả tốt.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân vượt qua những ngày khó khăn, bạn chăm chỉ làm việc, thoải mái tư duy.

Tình cảm: Tình cảm dù chưa đủ lớn, nhưng bạn vẫn đang ấp ủ hi vọng.

Tài lộc: Tài sản nhận được nhiều hơn so với dự định, có gia đình hậu thuẫn.   

Sức khoẻ: Ăn đúng giờ, nghỉ đúng lúc khi công việc quá bận rộn.

Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày 10/10: 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc hanh thông, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong thời gian này, sự nghiệp thăng tiến về mọi mặt. Bản mệnh cũng là người tỉ mỉ và nghiêm túc. Nếu như con giáp này tìm được ngành nghề phù hợp nhất với mình thì sẽ nhanh chóng thành công và kiến được nhiều tiền.

Đúng 10/10, công việc của người tuổi Hợi đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nhờ vậy mà bản mệnh có thể đạt được mục tiêu lý tưởng, kết quả công việc cũng lạc quan hơn, kiếm được không ít tiền. Người tuổi Hợi có thể sống tốt, chi tiêu rủng rỉnh và có thể làm được điều mình muốn.

Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày 10/10: 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc hanh thông, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Ba ngày 10/10/2023 hôm nay, tuổi Dần giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vì thế luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào, cho dù trước mặt có xuất hiện thử thách đi nữa. Sự nhiệt tình sẽ dẫn lối cho bản mệnh đến với thành công.

Người đi theo con đường học hành, thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Con giáp này hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin thể hiện điểm mạnh, chắc chắn bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, sự cứng đầu cứng cổ của tuổi Dần là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nửa kia một chút.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày 10/10: 3 con giáp giàu có vô biên, tài lộc hanh thông, làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh thăng tiến, tiền vào chật túi, giàu có hơn người

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh thăng tiến, tiền vào chật túi, giàu có hơn người

Đúng 17h chiều nay ngày 10/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi sau luôn biết cách vượt qua thử thách, đón nhận nhiều tin vui về tài lộc và đạt kết quả nổi bật trong công việc.

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