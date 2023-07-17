Tử vi ngày 17/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn đang kiểm soát chi tiêu tốt.

Tình cảm: Trong tình cảm, kết nối tốt với nhiều người, thế nhưng không tìm được người thích hợp.

Công việc: Người tuổi Thìn trong vận trình sự nghiệp là người dẫn dắt tài ba, thường có những phương án hay.

Tài lộc: Về tài lộc, tiêu xài đã có kiểm soát, quản lí chi tiêu hiệu quả.

Sức khỏe: Cần ăn nhiều món ăn tốt cho tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trung thành, thật thà và làm việc chăm chỉ. Một số người trước đây có thể bị ảnh hưởng bởi sao xấu và bị kẻ xấu “đào hố” khiến bản mệnh đã có một cuộc sống vô cùng mệt mỏi.

Đúng ngày mới, mọi thứ của người tuổi Dần sẽ thay đổi tích cực. Một bước ngoặt mới đến, tai ương qua đi, tin vui liên tiếp đến với bản mệnh.

Dưới sự bảo hộ của ngôi sao may mắn, người tuổi Dần sẽ gặp may mắn bất kể là phú quý hay vận đào hoa. Người tuổi Dần sẽ có sự bùng nổ về tiền bạc, thu được lợi nhuận lớn, tạm biệt khó khăn nghèo đói và có thể mơ đến giấc mơ làm giàu và hạnh phúc viên mãn.

Miễn là người tuổi Dần vẫn giữ những nỗ lực hiện tại thì bản mệnh có thể thu được những khoản thu bất ngờ. Với người mình thích, bản mệnh cũng có thể dũng cảm nói ra những suy nghĩ trong lòng, chủ động tấn công, nắm bắt thời cơ, nhất định sẽ có thể rước được người trong mộng về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp ngày 17/7, tuổi Hợi hãy cho bản thân được tự hào và tận hưởng những thành quả đã đạt được. Cuối tuần, bản mệnh nên dành thời gian cho bản thân vì tâm trạng sẽ có nhiều chuyển biến thất thường.

Có thể thấy kế hoạch tài chính khôn ngoan đã giúp bản mệnh và gia đình thoát khỏi khó khăn trong gang tấc. Con giáp này nên duy trì việc tiết kiệm một phần thu nhập của mình mỗi tháng trước khi nghĩ tới việc chi tiêu.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi sẽ thích trêu chọc hay giận dỗi nửa kia để được chiều chuộng. Vậy nhưng khi việc này thái quá và không đúng lúc thì có thể gây ra tác dụng ngược, do đó, bản mệnh nên quan sát một chút kẻo gây ra hiểu nhầm không hay trong cách giao tiếp giữa hai người.

Con giáp này còn cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe. Do ảnh hưởng của thời tiết nên tuổi Hợi và người trong nhà ốm đau liên miên. Không những thế, nếu đi xa mà hay phóng nhanh vượt ẩu cũng rất dễ gây tai nạn, dễ bị thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!