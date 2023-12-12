Đúng giờ Mão canh 3 ngày mai (13/12), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, ăn nên làm ra, tiền đồ xán lạn, chạm tay vào thành công

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 17:45

Đúng giờ Mão canh 3 ngày mai (13/12), 3 con giáp sau sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ, trúng vận cực to, cải thiện thu nhập, tiền nhiều như nước.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/12/2023, tuổi Tỵ thể hiện sự hăng hái, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khi phải đối mặt với ý kiến của người khác. Thậm chí, đôi khi con giáp này sẵn sàng tranh cãi, tạo ra không khí căng thẳng tại nơi làm việc.

Nếu duy trì tư thế cứng đầu và bảo thủ như vậy, tuổi Tỵ sẽ khó mà nhận ra những sai lầm của mình để có thể thay đổi và phát triển. Việc này có thể khiến con giáp này dần trở nên xa cách với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Đối với việc đi thực hiện những kế hoạch trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất hành về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Những hướng này được cho là mang lại may mắn, giúp công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Đúng giờ Mão canh 3 ngày mai (13/12), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, ăn nên làm ra, tiền đồ xán lạn, chạm tay vào thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Hôm nay, tuổi Ngọ có phần nóng vội, thậm chí có người phải trả cái giá khá lớn trên con đường sự nghiệp vì sự háo thắng. Vì nóng lòng muốn đạt được mục đích mà con giáp này có hành động hấp tấp, chưa suy xét kỹ càng đã vội ra quyết định.

Bù lại, vận trình tình duyên khởi sắc, con giáp này đón nhận tình yêu mà nửa kia trao cho thông qua sự quan tâm, chăm sóc, cử chỉ ân cần. Có nửa kia ở bên, bao mệt mỏi trong cuộc sống hiện tại đều tan biến, bản mệnh vô cùng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Đúng giờ Mão canh 3 ngày mai (13/12), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, ăn nên làm ra, tiền đồ xán lạn, chạm tay vào thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 13/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay luôn kín tiếng trong công việc, lẫn tình cảm.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn khá kín tiếng, làm việc chu đáo, đảm bảo sự hài lòng khi mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tình cảm: Tình cảm của bạn khó gần, bạn chưa tiếp xúc được với những người thực sự hợp gu với bản thân.

Tài lộc: Vốn đầu tư đã đủ, bạn thừa sức và đủ năng lực đầu tư.

Sức khoẻ: Mang năng lực tốt đến với mọi người. 

Đúng giờ Mão canh 3 ngày mai (13/12), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, ăn nên làm ra, tiền đồ xán lạn, chạm tay vào thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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