Đúng giờ Mão 3 khắc thứ Bảy ngày 23/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, liên tiếp đón lộc, giàu sang phú quý, cuộc đời hiển vinh

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 01:33

Đúng vào thời khắc này, 3 con giáp sau nếu tận dụng tốt cơ hội của mình sẽ có những bước tiến lớn không ngờ.

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thư giãn, vui vẻ bên cạnh người thân.  

Công việc: Người tuổi Hợi hôm nay bạn có mục tiêu mới trong công việc, không còn bí ý tưởng.   

Tình cảm: Người tuổi Hợi đang vui vẻ, thư giãn trong kì nghỉ cùng người yêu.  

Tài lộc: Tốn quá nhiều chi phí cho chuyến đi nước ngoài.  

Sức khoẻ: Hãy nhớ bôi kem chống nắng khi ra đường.. 

Đúng giờ Mão 3 khắc thứ Bảy ngày 23/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, liên tiếp đón lộc, giàu sang phú quý, cuộc đời hiển vinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi trời sinh đã có tinh thần mạnh mẽ, sống lạc quan yêu đời và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Phần lớn người tuổi Mùi đều rất độc lập, sống không phụ thuộc vào ai. Bản mệnh thích sáng tạo và muốn tự mình tạo ra một cuộc sống sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Vào giai đoạn tiền vận, người tuổi Mùi có thể gặp nhiều khó khăn nhưng đến trung vận thì mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Từ 23/9/2023, người tuổi Mùi sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ, cũng như có cơ hội đổi đời ngoạn mục. Lúc này, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ được thần Tài và quý nhân chiếu cố mà còn có cơ hội làm giàu bất ngờ.

Đúng giờ Mão 3 khắc thứ Bảy ngày 23/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, liên tiếp đón lộc, giàu sang phú quý, cuộc đời hiển vinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có được sự sẻ chia từ những người xung quanh mình. Những gì bản mệnh giải thích cuối cùng đã có người lắng nghe và cảm thấy nhẹ lòng khi những căng thẳng được giải tỏa.

Con giáp này nay đã có thể thu được kết quả sau những nỗ lực h suốt thời gian vừa qua, dù liên quan đến gia đình, công việc hay sự nghiệp. Đây là thời gian để gặt hái thành quả, thực hiện các kế hoạch ấp ủ một thời gian dài.

Sức khỏe có nhiều tín hiệu vui, nhất là cho những ai đang ốm dậy. Hơn nữa khi tinh thần lạc quan hơn, bản mệnh không cảm thấy có điều gì ảnh hưởng được tâm trạng của mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Đúng giờ Mão 3 khắc thứ Bảy ngày 23/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, liên tiếp đón lộc, giàu sang phú quý, cuộc đời hiển vinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi xui xẻo đủ đường, cẩn thận thị phi, làm ơn mắc oán

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi xui xẻo đủ đường, cẩn thận thị phi, làm ơn mắc oán

Ngày mới, 3 con giáp này cần kiểm soát bản thân, tránh đưa ra những quyết định không đúng đắn.

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