Đúng giờ Mão 3 khắc ngày mai, thứ Bảy (2/9/2023): Sửu giàu bất thình lình, Dần công việc thuận buồm xuôi gió, Thân luôn gặp được quý nhân phù trợ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy (2/9/2023), tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Tuy nhiên vận trình tình duyên có phần trắc trở, không được như mong muốn. Các cặp đôi còn đang yêu hay đã lập gia đình cũng đều còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải. Những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người.

Vận trình sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Đường công danh của tuổi Sửu đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay suôn sẻ trong mọi việc bạn làm.

Công việc: Người tuổi Dần rất nóng tính, nên công việc yêu cầu phải chỉn chu hoàn toàn, bạn làm việc rất nghiêm túc.

Tình cảm: Hôm nay bạn có nhiều lần gặp gỡ người thầm thương trộm nhớ.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính đạt hiệu quả, luôn cố gắng hoàn thiện mục tiêu kinh tế bản thân đề ra.

Sức khỏe: Duy trì những bữa ăn đều đặn, để dạ dày không còn đau hay khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 2/9, người tuổi Thân có thể đạt được nhiều điều mà mình mong muốn. Thời gian trước đây, con giáp này dễ gặp tình cảnh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ do có hung tinh cản đường. Khi đó, cuộc sống của tuổi Thân khá căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, thời gian tới đây, bản mệnh được cát tinh chiếu cố, các chuyện xui xẻo sẽ giảm bớt, tài lộc tăng lên. Nếu biết nắm bắt các cơ hội xuất hiện trước mắt, con đường tài chính của người tuổi Thân sẽ vô cùng thuận lợi. Thời gian này, bản mệnh không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tiền cứ vơi lại đầy. Vận may đến nhưng tuổi Thân cũng phải ý thức rõ ràng, lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm cụ thể để tránh tình trạng thâm hụt ngân sách.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!