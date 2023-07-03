Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 4/7/2023 hôm nay, tuổi Thìn nên đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí của mình bản mệnh sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc; nên tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc cho phù hợp để mọi việc được thuận lợi hơn.

Về mặt tình cảm, để duy trì một mối quan hệ thì không có cách nào khác ngoài việc cả con giáp này và đối phương đều phải cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Việc ít tương tác với nhau sẽ chỉ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhìn chung, tháng 7 này là khoảng thời gian các bạn tuổi Tý chơi hết mình, và cũng kiếm bộn tiền. Mặc dù bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và các khía cạnh khác, nhưng đừng lo, bạn vẫn có thể áp dụng rất nhiều cách thông minh để vượt qua khó khăn. Người tuổi Chuột sẽ có nhiều đột phá ngoài mong đợi, trong khoảng thời gian này, nếu bạn tham gia các hoạt động xã hội, hoặc các buổi giao du với mọi người, bạn chắc chắn sẽ nhận được những khoản hỗ trợ tài chính bất ngờ.‏

‏Tháng này, tuổi Tý rất suôn sẻ về mặt tình cảm, nhờ niềm vui nho nhỏ này mà bạn có một tâm thế tốt để chủ động đầu tư, lên kế hoạch một cách không lo âu, chần chừ. Một lời khuyên duy nhất là bạn nên dành thời gian và năng lượng cho những lĩnh vực mà mình quen thuộc, đồng thời duy trì một tâm hồn cởi mở và lối sống lành mạnh. Hãy nhớ, một người khỏe mạnh và hạnh phúc thì có nhiều khả năng gặp may mắn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 4/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay suy nghĩ lạc quan, cố gắng nhiều cho công việc hiện tại.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dậu có cố gắng nhiều trong công danh, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, những mối quan hệ hiện tại không làm cho bạn hạnh phúc, cả hai thường gây gỗ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, dù chưa thu nhập ổn định, nhưng bạn có tinh thần lạc quan, tích cực.

Sức khoẻ: Mất ngủ khiến cho năng lượng làm việc suy giảm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!