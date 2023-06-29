Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 29/06/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 02:43

Theo tử vi, đây là thời điểm 'vàng' giúp 3 con giáp sau gặp nhiều may mắn tài lộc, vô cùng giàu có.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công, thậm chí bản mệnh trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Con giáp này luôn có thể tìm ra cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Việc làm ăn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này có những suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu trào lưu. Tất nhiên, để có thể kiếm tiền về rủng rỉnh, va vấp là không tránh khỏi, nhưng bản mệnh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện và vượt qua.

Gia đình là hậu thuẫn vững vàng cho bản mệnh. Người thân luôn ủng hộ bản mệnh trong mọi quyết định, nhờ thế mà bản mệnh lại càng cảm thấy tự tin hơn. Khi gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng biết gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 29/06/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tính tình bộc trực, thẳng thắn, có sao nói vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến con giáp này dễ làm mất lòng người khác. Trong cuộc sống, người tuổi Tý biết đối nhân xử thế và thường chấp nhận thua thiệt. Tuy là người tài cao, chí lớn nhưng người tuổi này cũng cần có cơ hội mới có thể phát huy thế mạnh.

Trong thời điểm gần đây, người tuổi này không gặp được may mắn trong công việc. Bạn thường xuyên gặp phải những chuyện trên trời rơi xuống, dẫn đến hào tài tốn của. Cuối tháng 3, con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, gặp nhiều điềm lành.

Người chưa có công việc sẽ được giới thiệu công việc tốt. Người đã có công việc thì nhận thêm cơ hội việc làm, thu nhập cũng dồi dào, dư dả hơn hẳn tháng trước. Không những được quý nhân giúp đỡ, người tuổi này còn trở thành quý nhân, giúp đỡ người khác, giúp cho phúc lộc được trao truyền. Tuy nhiên, trong thời điểm này, người tuổi Tý cần giữ gìn sức khỏe, tránh để bệnh cũ tái phát.

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 29/06/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 29/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi ăn uống thất thường. 

Công việc: Người tuổi Hợi đẩy mạnh cách làm việc mới, được đông đảo ủng hộ kế hoạch của bạn. 

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn đang hạnh phúc bên cạnh đối phương, thường có những buổi hẹn hò thân mật.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn có đủ tiềm lực phát triển dự án cá nhân, sinh lời cao. 

Sức khoẻ: Sức khỏe khi làm việc quá sức thì cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 29/06/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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