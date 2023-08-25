Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 25/8/2023: 3 con giáp đón đại cát đại lợi, đạp trúng hố vàng, nhận cơ may bất ngờ, tiền của ùa về không ngừng

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay thứ Sáu ngày 25/8/2023, tuổi Sửu tài lộc có nhiều điểm sáng. Bản mệnh gặp được khách hàng, đối tác tốt, cộng thêm thời vận đang đến nên thu về nhiều khoản lợi nhuận, cứ theo đà này thì tài sản sẽ ngày một đi lên.

Tuy nhiên, đôi lứa có những suy nghĩ trái ngược. Con giáp này và nửa kia yêu thương nhau rất nhiều nhưng những khúc mắc liên tục xảy ra khiến cho tình cảm ngày phai nhạt, khoảng cách ngày càng xa hơn.

Vận trình công việc trong ngày cũng khá ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Sửu cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhẹn. Họ có thái độ đúng đắn với mọi người và có cách giải quyết công việc hợp lý.

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 25/8/2023, người tuổi Thân trở nên vui vẻ nhiều hơn. Họ đang đón rất nhiều niềm vui. Trong khi nhiều người phải chật vật kiếm ăn thì thu nhập của người tuổi Thân lại gia tăng.

Chẳng những vậy, họ còn lan tỏa phúc khí tới gia đình khiến người thân cũng thịnh vượng thêm nhiều phần. Nhìn chung đây là thời điểm đầy hứa hẹn với người tuổi Thân và họ không phải lo lắng về công việc cũng như tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần quản lí tài chính khôn ngoan.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Dần sẽ cảm nhận được sự phát triển trong công việc, tự tin đưa ra ý kiến và thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên, đừng để sở thích cá nhân ảnh hưởng đến tiến trình công việc.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, bạn cần thể hiện sự thông cảm và lắng nghe đối tác. Tạo cơ hội để thảo luận và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Tài lộc: Hãy quản lý tài chính một cách khôn ngoan để duy trì ổn định thu nhập, vào lúc này cần tập trung vào việc tiết kiệm.

Sức khỏe: Dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe, tập thể dục đều đặn và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!