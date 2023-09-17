Đúng giờ Hợi 3 khắc ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 23:13

Theo tử vi tháng 9/2023, cuộc sống của 3 con giáp sau từ đây thu nhập được đảm bảo, không ngừng trở nên giàu có.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/9/2023 hôm nay, tuổi Mão có thể gặp nhiều may mắn trong vận trình sự nghiệp. Các dự án đang theo đuổi đều có tiến triển vô cùng suôn sẻ. Chỉ cần tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra thì mọi việc đâu vào đó, kết quả nhận được rất đáng mong đợi.

Công việc thuận lợi cũng kéo theo thu nhập được đảm bảo. Tuổi Mão có thể hoàn toàn yên tâm làm tốt công việc thì đời sống vật chất không có gì phải lo lắng. Những người làm buôn bán kinh doanh cũng có lợi nhuận rủng rỉnh, buôn may bán đắt nhờ sự tháo vát.

Tuy nhiên, con giáp này có thể gặp phải chuyện buồn phiền trong tình cảm. Mặc dù nhân duyên không tệ nhưng do bản mệnh kiểm soát cảm xúc chưa tốt nên cuộc tình đang tiến triển tốt đẹp bỗng chốc đứt quãng, gây tiếc nuối vô cùng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng giờ Hợi 3 khắc ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu rất tự tin và rộng lượng. Tuy mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng điểm chung là cùng hướng tới những điều tốt đẹp và cuộc sống của họ đang dần trở nên sáng sủa hơn.

Tử vi cho biết đúng 18/9, con giáp tuổi Dậu chính là con giáp nhân được nhiều phúc báo mọi công việc sẽ suôn sẻ ngay từ đầu tháng. Đây là khoản thời gian họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống hạnh phúc đang đến gần hơn.

Tuổi Dậu này cũng có chí hướng và biết xác định con đường cho riêng mình. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu cho dù làm nghề gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên trong quá trình nỗ lực vươn tới, con giáp này cũng không từ bỏ việc học tập, nâng cao trình độ, đảm bảo cho tương lai được vững vàng hơn. Cuộc sống của tuổi Dậu từ đây không ngừng trở nên giàu có, không có lúc nào thực sự túng thiếu.

Đúng giờ Hợi 3 khắc ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đã có được thành tựu giúp bạn tự tin hoàn thành mục tiêu sự nghiệp của bản thân. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân đang ở thời gian chín mùi, làm việc gì cũng được thành tựu tốt. 

Tình duyên: Tìm người bạn hợp sở thích, cả hai có thời gian tâm sự với nhau. 

Tài lộc: Thu nhập đang dần có tài chính có thể được thay đổi nhờ bản thân bạn.    

Sức khỏe: Hạn chế những món cay nóng, không tốt cho sức khỏe và dạ dày.

Đúng giờ Hợi 3 khắc ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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