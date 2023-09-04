Đúng giờ Dậu 3 khắc ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 19:39

Bản mệnh 3 con giáp sau có dấu hiệu tiến triển tích cực trong thời điểm này.

Tuổi Tuất 

Trong 12 con giáp, tuổi Tuất vốn lạc quan và không dễ từ bỏ. Trong mọi lĩnh vực, người tuổi Tuất đều cố gắng đến cùng để có được kết quả thay vì chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Vào đầu tháng 9 này, bản mệnh nhận được 1 nguồn năng lượng tích cực và may mắn.

Vì thế đây là thời điểm để tuổi Tuất bứt phá trong công việc làm ăn. Con giáp này có quý nhân hỗ trợ, không gặp quá nhiều khó khăn và áp lực trong công việc. Vì thế thời gian tới đây tuổi Tuất sẽ dễ thăng hoa trong sự nghiệp, tiền tài rủng rỉnh, không có khó khăn cản đường.

Hơn nữa, trong tháng 9 người tuổi Tuất còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè nên công việc càng suôn sẻ. Bản mệnh có thể có sự nghiệp ổn định hơn nhờ những mối quan hệ chất lượng này. Họ sẽ là người luôn hậu thuẫn, đưa ra những lời khuyên chân thành cho bản mệnh.

Đúng giờ Dậu 3 khắc ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Dần có cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, tuổi Dần không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bản mệnh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Trong ngày, sức khỏe của con giáp này dễ bị ảnh hưởng, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng giờ Dậu 3 khắc ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay có khí phách, được nhiều người yêu mến.

Công việc: Đảm nhiệm công việc thuận lợi, người tuổi Thìn có công ăn việc làm ổn định, không lo thiếu việc.

Tình cảm: Chấm dứt mối quan hệ cũ, bạn tìm được người đồng hành biết quan tâm và chăm sóc bạn.

Tài lộc: Tài lộc chưa nhiều, nhưng đủ để bạn trang trải cuộc sống hiện tại.

Sức khoẻ: Hạn chế nghe những thông tin tiêu cực, tập trung cho sức khỏe bản thân.

Đúng giờ Dậu 3 khắc ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp tài lộc rộn ràng, thu nhập tăng cao, đầu tư ắt có lời, giàu có vượt bậc nhất tháng 9

Đúng ngày mai, thứ Ba (5/9/2023): 3 con giáp tài lộc rộn ràng, thu nhập tăng cao, đầu tư ắt có lời, giàu có vượt bậc nhất tháng 9

Theo dự đoán cho 12 con giáp, 3 tuổi sau ngày mới được cho lộc, dễ trở nên giàu có trong tháng 9/2023.

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