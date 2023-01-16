Người tuổi Tý là con giáp ngay thẳng, thật thà, sống chân thành với mọi người. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà họ dễ làm mất lòng người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ.

Thời gian gần đây, công việc, cuộc sống của người tuổi này gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do người tuổi Tý bất cẩn.

Đúng đêm 30 Tết Quý Mão, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng nên chú ý chi tiêu tiết kiệm, chớ nên vung tay quá trán.

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ tính tình tự do, phóng túng, giàu nhiệt huyết và có tham vọng. Họ thích hợp với những công việc giàu tính sáng tạo và không gò bó. Người tuổi này kiên trì, bền bỉ với sự lựa chọn nghề nghiệp của mình nên đến trung vận thường đạt được những thành công rực rỡ.

Đúng đêm 30 Tết Quý Mão, con giáp tuổi Ngọ tụ khí tụ tài, đón nhiều niềm vui. Người tuổi này thoát khỏi vận xui, tài lộc có nhiều khởi sắc. Nếu làm công ăn lương, họ có cơ hội bắt đầu một công việc, dự án mới.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì sản phẩm bán được giá, mang về nguồn thu lớn. Tuy sự nghiệp có điểm sáng nhưng con giáp này chớ nên tự phụ, hãy kiên trì học hỏi để đề phòng tụt hậu. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng có vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân dễ có được tình yêu chân thành.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là những người điềm tĩnh, cần cù, chịu khó. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế, và có ý chí vững vàng. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu tinh thần trách nhiệm nên thường được mọi người tin tưởng.

Đúng đêm 30 Tết Quý Mão, người tuổi Sửu có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống. Người chưa có công việc cũng được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho công việc mới.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn cũng dần khởi sắc, doanh thu tăng cao hơn trước. Khi cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ, hãy suy nghĩ kỹ để nắm bắt cơ hội. Mặt khác, thời gian gần đây, người tuổi Sửu có sức khỏe không tốt, cần tránh làm việc quá sức và mặc ấm trước khi ra ngoài.

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