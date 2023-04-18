Đúng dịp lễ 30/4-1/5: 3 con giáp tài vận tung bay, phúc lộc sâu dày, vận đỏ như son, một bước lên mây

Dự báo tử vi đúng dịp 30/4 - 1/5 sắp tới, những con giáp dưới đây vận đổi sao dời, gặp nhiều may mắn, thu về khối tiền trong dịp lễ

Tuổi Mão

Thiên Ấn lâm vận nên những bạn làm nghề tự do hoặc y dược sẽ bận rộn hơn mọi ngày nhưng có ý nghĩa. Tuy nhiên tử vi nhận thấy thời gian tới bạn làm việc khá cô độc, nhiều việc nhưng không ai gánh cho.

Về mặt tiền bạc lại không được may mắn cho lắm vì cục diện Mộc khắc Thổ. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm lo cho bản thân thì hơn. Cứ lao lực kiếm tiền nhưng toàn phải lo hộ cho người khác, không có phần mình.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, năm 2023 là năm mà sự nghiệp nghiệp của người tuổi Hợi không có nhiều điểm sáng như khoảng thời gian vừa qua, tuy nhiên bạn vẫn có thể hoàn thành tốt các công việc khi hợp tác với đồng nghiệp. Khi có rắc rối xảy ra, bản mệnh cần bình tĩnh trao đổi, giao lưu với mọi người để đi tới quyết định cuối cùng.

Tử vi dự báo đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, tình hình tài chính của con giáp tuổi Hợi về tổng thể, mọi kế hoạch đầu tư, làm ăn vẫn được tiến hành khá suôn sẻ. Nếu có rắc rối gì xảy ra thì bản mệnh nên bình tĩnh giải quyết, chớ nên nóng nảy. Chờ đợi thời cơ để đón nhận tin vui tài lộc.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có quý nhân phù trợ nên hôm nay tuổi Thìn gặt hái được khá nhiều thành công. Đặc biệt với người kinh doanh thì đây là cơ hội tốt để bạn thu về một khoản kha khá cho tương lai sau này.

Chuyện tình cảm như ý, buổi tối nhớ rủ người ấy ra ngoài ăn uống hẹn hò tăng thêm phần lãng mạn cho tình yêu đấy nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Vững bước giàu sang: 3 tháng cuối năm nay: 3 con giáp ngồi không đón tài lộc, gặp quý nhân bổ trợ, cầu gì được nấy vô cùng hoan hỷ Thiên Ấn chỉ cho các con giáp nhận ra đâu là hướng đi phù hợp cho mình trong thời gian này. Nhờ thế mà bạn tiết kiệm được năng lượng, tránh được việc phân bổ quá nhiều lĩnh vực không đúng trọng tâm

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