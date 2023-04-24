Đúng dịp lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp tài lộc tới tấp, tiền bạc đè cả người, chớp mắt thành tỷ phú, tiêu xài thả ga

Tuổi Sửu đón nhận một vài tin vui trong công việc. Bạn thể hiện được khả năng của mình, không chỉ thế còn rất nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp nữa. Cấp trên đang cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn đó.

Vận tài chính dư dả nhưng bạn cũng đang tiêu pha quá đà. Tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt, chính vì vậy bạn cần học cách tiết kiệm hơn.

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra không đáng lo. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì người tuổi này cũng gặp nhiều may mắn khi được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Hãy tận dụng tốt mọi cơ hội để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Do ảnh hưởng của ngày Tương Hình nên gia đạo gặp nhiều chuyện không vui. Bất hòa giữa cha mẹ và con cái là nỗi lo trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự báo cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão giúp vận quý nhân của con giáp này khá vượng. Ngày này bạn có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, tìm ra lối thoát cho những bế tắc đang gặp phải. Vận may này như chiếc “phao cứu sinh” với bản mệnh.

Bên cạnh đó, Thiên Tài cũng giúp phương diện tài chính được cải thiện hơn nhiều, con giáp này buôn bán kinh doanh làm ăn phát tài, có của ăn của để, có thể tự tin tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa sẽ ngày càng phát đạt. Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa vượng, đôi lứa bên nhau tình cảm thắm thiết không rời, chuyện vui sắp tới. Người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mà người khác, cũng là để bản thân và đối phương có cơ hội để yêu thương và được yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm