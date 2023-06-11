Đúng CHỦ NHẬT 11/6/2023, vốn tính thiện lương 3 con giáp Quý Nhân nâng đỡ cho vận trình khai thông, tiền tới BẤT NGỜ, lấy rổ đựng tiền, may mắn LIÊN MIÊN, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 11/06/2023 05:27

Tử vi hằng ngày cho hay 3 con giáp sau vào chủ nhật tài lộc vượng sắc, dù khó khăn đến mấy luôn có người nâng đỡ vượt qua, tiền tới ào ào, có cơ trúng số độc đắc.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão hanh thông đủ đường. Tâm trạng nhiệt tình giúp cho người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái". Hơn thế, bản mệnh còn có mối quan hệ xã giao tốt đẹp để mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này làm kinh doanh có thể thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh cho mình trong ngày. Người làm công ăn lương vẫn duy trì nguồn thu nhập chính vào mỗi tháng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thắm sắc. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít, bền chặt theo thời gian nhờ có đào hoa vượng, do đó hãy trân trọng mối quan hệ này để tránh hối hận về sau. 

Đúng CHỦ NHẬT 11/6/2023, vốn tính thiện lương 3 con giáp Quý Nhân nâng đỡ cho vận trình khai thông, tiền tới BẤT NGỜ, lấy rổ đựng tiền, may mắn LIÊN MIÊN, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Thực Thần thúc đẩy cho vận trình của tuổi Hợi được thuận lợi hơn. Cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bản thân với mọi người, lắng nghe sự tư vấn của người lớn tuổi.

Khi có Tam Hội xuất hiện, khuyên bản mệnh khi ở trong gia đình, bạn cần học cách lắng nghe chia sẻ, tôn trọng mối quan hệ cha mẹ với con cái. Học cách trân trọng cảm xúc của nhau sẽ giúp mối quan hệ được cải thiện.

Thủy khí vượng khuyên bản mệnh sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi. Chớ nên làm việc quá sức nếu không bạn dễ ốm nặng, cần thời gian dài mới có thể hồi phục được đấy.

Đúng CHỦ NHẬT 11/6/2023, vốn tính thiện lương 3 con giáp Quý Nhân nâng đỡ cho vận trình khai thông, tiền tới BẤT NGỜ, lấy rổ đựng tiền, may mắn LIÊN MIÊN, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Chủ Nhật 11/06/2023 này, Tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Sửu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Sửu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Đúng CHỦ NHẬT 11/6/2023, vốn tính thiện lương 3 con giáp Quý Nhân nâng đỡ cho vận trình khai thông, tiền tới BẤT NGỜ, lấy rổ đựng tiền, may mắn LIÊN MIÊN, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi cuối tháng 4 ÂL (22 - 30/4 ÂL) 3 con giáp vô lô vô nghĩ, ngã trúng hũ vàng, phủ phê đếm tiền, tiêu xài không cần nhìn giá

Tử vi cuối tháng 4 ÂL (22 - 30/4 ÂL) 3 con giáp vô lô vô nghĩ, ngã trúng hũ vàng, phủ phê đếm tiền, tiêu xài không cần nhìn giá

Những con giáp này buôn bán mát tay. Cuối tháng 4 Âm lịch, họ được dự đoán sẽ kinh doanh, buôn bán phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 54 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 14 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới