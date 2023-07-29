Đúng chiều ngày 29/7: 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng như ý, của cải rủng rỉnh, thoát nạn Tam Tai thành công

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 08:40

Tử vi con giáp dự đoán, vào buổi chiều 29/7 sẽ con giáp mỹ mãn vẹn toàn, gặp nhiều may mắn, tiền bạc nhiều vô số kể.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân ái và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ hòa đồng, đến với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không chút lợi dụng. Cũng bởi vậy, người tuổi này thường đi đến đâu cũng dễ nhận được sự quý mến, tôn trọng vào buổi chiều 29/7.

Theo tử vi, người tuổi Hợi chăm làm việc thiện, thường có phúc báo lớn. Trong công việc, họ là người không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai, luôn âm thầm giải quyết vấn đề, không than phiền trách móc. Trong cuộc sống, họ bao dung và nhân hậu, sẵn sàng.

Đúng chiều ngày 29/7: 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng như ý, của cải rủng rỉnh, thoát nạn Tam Tai thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, thích tự do tự tại và luôn muốn độc lập sáng tạo, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều xảy ra không như ý muốn và tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trăn trở. 

Vào buổi chiều 29/7 , cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có những cải thiện tích cực, dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ càng làm việc sẽ càng thành công, đặc biệt sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, kéo theo cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Lúc này, tuổi Ngọ chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ sự, giúp đời sống tinh thần thoải mái dễ chịu.

Đúng chiều ngày 29/7: 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng như ý, của cải rủng rỉnh, thoát nạn Tam Tai thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cát tinh hỗ trợ cho con giáp giỏi kinh doanh tuổi Thìn tháng mới có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể vào buổi chiều 29/7. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, bản mệnh cũng cần dè chừng trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng. Do đó, những vấn đề liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng.  Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức. Chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình.

Đúng chiều ngày 29/7: 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, làm gì cũng như ý, của cải rủng rỉnh, thoát nạn Tam Tai thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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