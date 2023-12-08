Đúng canh 3 giờ Ngọ ngày 8/12: 3 con giáp có căn phú quý, rũ sạch vận xui, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 01:35

Theo tử vi tháng 12/2023 dự đoán, đúng thời gian này 3 con giáp sau được quý nhân giúp đỡ nên hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa.

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Đúng canh 3 giờ Ngọ ngày 8/12: 3 con giáp có căn phú quý, rũ sạch vận xui, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thích ngao du nhiều nơi, nhưng bạn thường lo lắng về những việc không cần thiết.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ đang có những khó khăn nhất định, bạn luôn luôn tìm cách chủ động trong công việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không giỏi thể hiện bản thân, nhưng luôn có sự chu đáo khi ở cạnh đối phương. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy chú ý cách sử dụng tài nguyên tiền bạc vào những việc cần thiết.

Sức khoẻ: Bạn làm việc rất vất vả, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, luôn không dành cho bản thân những giấc ngủ ngon.   

Đúng canh 3 giờ Ngọ ngày 8/12: 3 con giáp có căn phú quý, rũ sạch vận xui, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/12/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mão có phần tiến triển hơn trước. Con giáp này không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc đề bạt, khen ngợi.

Tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Con giáp này nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương tuổi Mão nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Ngược lại, tình cảm lại xuống sắc, vợ chồng mâu thuẫn, mẹ con không hòa hợp với nhau nên bản mệnh chẳng muốn về nhà. Một vài người còn cố tình ở lại cơ quan làm thêm giờ hoặc lang thang cùng bạn bè để trốn tránh những trận khẩu chiến liên tiếp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng canh 3 giờ Ngọ ngày 8/12: 3 con giáp có căn phú quý, rũ sạch vận xui, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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