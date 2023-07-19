Đúng buổi trưa ngày 20/7: 3 con giáp được xóa tan xui xẻo, phú quý phát tài, chỉ có tiến chứ không có lùi

Tâm linh - Tử vi 19/07/2023 12:02

Tử vi con giáp dự đoán, trong thời gian này có 3 con giáp sẽ gặp rất nhiều những điều may mắn, dễ dàng thăng tiến trong tất cả các lĩnh vực.

 

Tuổi Dần

Xét về phương diện sự nghiệp, trong thời gian này của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm.

Người tuổi Dần trong thời gian này có sự nghiệp tăng tiến nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến của tài lộc cũng không quá lớn, vẫn cần phải “liệu cơm gắp mắm”. Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi đại cát đại

Đúng buổi trưa ngày 20/7: 3 con giáp được xóa tan xui xẻo, phú quý phát tài, chỉ có tiến chứ không có lùi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi cho biết người tuổi Tị có động lực phi thường. Họ luôn chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Trong thời gian này, người tuổi Tị có vận thế đáng ngưỡng mộ.

Chỉ cần Tị làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi Tị phát triển về mọi mặt. Nhờ vậy mà cuộc sống của Tị ngày càng thú vị hơn, có nhiều cơ hội phát triển.

Đúng buổi trưa ngày 20/7: 3 con giáp được xóa tan xui xẻo, phú quý phát tài, chỉ có tiến chứ không có lùi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời gian này, người tuổi Tị có vận thế tích cực, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn. Thành quả này một phần do may mắn, một phần do thời cơ thích hợp và Tị quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỉ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Thân

Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo may mắn, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Đúng buổi trưa ngày 20/7: 3 con giáp được xóa tan xui xẻo, phú quý phát tài, chỉ có tiến chứ không có lùi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Thân trong thời gian này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

'Phật Bà tỏa sáng' ban phước lành cho 3 con giáp vào ngày 20/7: Tài lộc ùn ùn kéo tới, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn

'Phật Bà tỏa sáng' ban phước lành cho 3 con giáp vào ngày 20/7: Tài lộc ùn ùn kéo tới, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn

Đúng thời điểm này, 3 con giáp rũ sạch vận xui, tình - tiền đỏ thắm, túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 19/7 tu vi ngay 20/7 tu vi ngay 21/7 

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son