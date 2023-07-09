Đúng buổi trưa ngày 10/7: 3 con giáp rinh hũ vàng rước hũ bạc, tình tiền đầy tay, vận may phấp phới

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 05:00

Tử vi dự báo, quý nhân phù trợ những con giáp này giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, phú quý phát tài.

 

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tháng này có nhiều tiến bộ hơn so với tháng trước. Theo tử vi, thời điểm này là lúc vận trình của họ có thể có bước phát triển lớn hơn. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú Hổ không phải lo cơm ăn áo mặc.

Đúng buổi trưa ngày 10/7: 3 con giáp rinh hũ vàng rước hũ bạc, tình tiền đầy tay, vận may phấp phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Dần còn biết nhân cơ hội này để tiến xa hơn, mở ra nhiều cơ hội cho mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh, nhưng không dễ dàng tự tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Trong tháng này, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi và hy sinh khá nhiều, tuy nhiên sắp tới họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Đúng buổi trưa ngày 10/7: 3 con giáp rinh hũ vàng rước hũ bạc, tình tiền đầy tay, vận may phấp phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn chu đáo và có thái độ sống rất lạc quan, có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Con giáp này luôn giữ vững quan điểm đề cao giá trị gia đình. Họ quan tâm sát sao đến cha mẹ và những người thân trong gia đình. Tính cách nhân hậu, có hiếu tự nhiên có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho con giáp này.

Đúng buổi trưa ngày 10/7: 3 con giáp rinh hũ vàng rước hũ bạc, tình tiền đầy tay, vận may phấp phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều việc hợp tác với người thân trong gia đình, giúp đôi bên cùng có lợi, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa thu về lợi nhuận tốt cho bản thân và gia đình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão trong tương lai cũng rất có triển vọng.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

Vận trình khởi sắc, 3 con giáp giàu sang bất chấp trong 5 ngày 7, 8 ,9, 10 và 11/7: Cát tinh chiếu mệnh, xui xẻo thổi bay

Vận trình khởi sắc, 3 con giáp giàu sang bất chấp trong 5 ngày 7, 8 ,9, 10 và 11/7: Cát tinh chiếu mệnh, xui xẻo thổi bay

Theo dự đoán cho 12 con giáp, 3 con giáp có cơ hội "cá chép hóa rồng", nếu vượt qua, từ nay một đời hưởng may mắn, thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 10/7 tu vi ngay 9/7 tu vi ngay 11/7

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 14 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc