Đúng buổi sáng ngày 7/7: Ba con giáp cát tinh chiếu rọi, tiền bạc đạt đỉnh cao, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 06/07/2023 03:31

Theo dự đoán cho 12 con giáp, vào thời điểm này có ba con giáp lên chức cao vọng trọng, có nhiều cơ hội, tài lộc mới.

 

 

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi vì trong thời điểm này chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Đúng buổi sáng ngày 7/7: Ba con giáp cát tinh chiếu rọi, tiền bạc đạt đỉnh cao, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi HỢi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Trong thời điểm này, vận thế của người tuổi Ngọ ở trong giai đoạn bình ổn, không xảy ra nhiều biến động. Con giáp này có thể tận hưởng những ngày tháng êm đẹp, không phải đối mặt với nhiều sóng gió. Mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Ngọ đều có chuyển biến tích cực. Dự báo con giáp này có thể đón nhận nhiều cơ hội phát triển mới.

Đây là thời điểm được đánh giá là thời gian cát lợi, cát tường mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Bản mệnh hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thêm nhiều hỷ tín trong thời gian này.

Đúng buổi sáng ngày 7/7: Ba con giáp cát tinh chiếu rọi, tiền bạc đạt đỉnh cao, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ luôn hết sức lạc quan, có niềm tin vào cuộc sống và bản thân. Trong tuần mới này, Tỵ sẽ ngày càng gặp được nhiều may mắn, có phúc tinh soi chiếu. Từ đây, con đường thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp này sẽ luôn hướng về phía trước, không gì ngăn cản nổi. Nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội gây dựng cuộc sống sung túc, dư dả.

Đúng buổi sáng ngày 7/7: Ba con giáp cát tinh chiếu rọi, tiền bạc đạt đỉnh cao, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của con giáp sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Con giáp này sẽ vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Trên phương diện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân khá vượng vận đào hoa. Tỵ nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới, nếu có thể mở lòng hơn thì cơ hội “thoát ế” sẽ nằm trong lòng bàn tay của Tỵ.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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